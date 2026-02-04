스테이크부터 리커버리 선물까지 ‘설레는 설’
CJ
CJ가 설 명절을 맞아 프리미엄 먹거리부터 명절 휴식을 강조한 상품까지 폭넓은 설 선물을 제안했다.
CJ푸드빌이 운영하는 빕스는 프리미엄 스테이크 세트부터 합리적인 구성의 선물세트까지 다양한 라인업을 마련했다. 프리미엄 라인으로는 안심과 등심을 함께 즐길 수 있는 포터하우스와 인기 스테이크 부위 3종을 담은 ‘포터하우스 스테이크 세트’, 깊은 풍미의 엘본 스테이크와 부드러운 살치살로 구성된 ‘프리미어 스테이크 세트’를 선보인다.
합리적 구성의 선물세트도 있다. 안심, 등심, 채끝 3종 구성의 ‘시그니처 스테이크 세트’와 살치살·부채살을 함께 담은 ‘스페셜 스테이크 세트’, 빕스의 시그니처 메뉴인 바비큐 폭립과 훈제 연어를 조합한 ‘베스트 간편식 세트’ 등이다.
CJ온스타일은 올해 설 선물 키워드를 ‘리커버리(회복)’로 선정하고 오는 13일까지 ‘설레는 설’ 프로모션을 진행한다. 비 귀향 명절과 짧아진 연휴, 연초 자기 관리 수요가 맞물리며 설 소비가 ‘회복 명절’로 인식되는 흐름을 반영한 것이다.
CJ온스타일은 콘셉트에 맞춰 항산화·면역 관련 슈퍼푸드 브랜드를 확대해 블루베리, 올리브오일, 마누카꿀, 프로폴리스 등 자연 리커버리 콘셉트 상품을 강화했다. 실속형 농협안심한우, 제주 인기 만감류 윈터프린스 등 가성비와 질을 동시에 충족하는 상품은 물론 장어구이·동파육 등 셰프 시그니처 메뉴, 휘슬러, 바라짜 등 고급 주방 브랜드도 함께 선보인다.
