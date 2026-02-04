시사 전체기사

앱 기반 산지 직송 서비스… 최대 30% 할인

입력:2026-02-04 19:49
이마트

이마트 제공

이마트는 올해 ‘오더투홈’ 설 선물세트를 지난 추석 대비 2배 늘린 48종으로 확대하고 2월 20일까지 최대 30% 할인된 특가에 선보인다.

‘오더투홈’은 지난해 4월 론칭한 이마트 앱 기반 산지 직송 서비스다.

고객이 주문한 상품을 산지에서 바로 배송하는 방식으로 신선도를 높인 것은 물론 이마트 바이어가 직접 검증하고 선별한 상품으로 품질에 대한 신뢰까지 높인 것이 특징이다.

이번 설 선물세트 대표 상품으로는 청년농부 100인에 선정된 경기 양평 지역 최영창 농가의 ‘미송화 버섯세트(1㎏)’를 비롯해서 경남 김해 산지에서 공수한 ‘산지 암소 한우 1호(1㎏)’, 충북 음성 지역에서 직송해 고급스러운 금바구니에 포장한 ‘한우 금바구니 세트(1㎏)’ 등이 있다. 7년근 산양삼으로 구성한 ‘산양삼세트(5뿌리)’, 더덕, 영지버섯, 상황버섯 3가지로 구성한 ‘더덕품은 건강버섯 세트’, 전남 완도에서 바로 배송되는 ‘황제전복세트(1.8㎏)’도 준비했다.

이마트 매장에서도 약 40여종의 산지 직송 선물세트를 구매할 수 있다. ‘포천 이동갈비 혼합세트(2㎏)’, ‘김해축협 1++ 혼합세트(1.8㎏)’ 등 다양한 상품을 구성했다.

‘오더투홈’ 선물세트는 이마트 앱을 통해 주문할 수 있다. 이마트는 올해 ‘오더투홈’ 상품군을 200여종 이상으로 확대하고, 제철 신선식품과 한정 기간 상품 등 차별화된 신선식품을 더욱 강화한다는 전략이다.

