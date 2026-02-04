고함량 비타민 ‘퍼펙트 이뮨’으로 연휴 건강관리
헬씨디어
명절 선물 트렌드가 실용성을 중시하는 방향으로 변화하면서 고함량 비타민이 설 선물 시장 핵심 품목으로 부상했다. 특히 명절 연휴 기간 가사 노동이나 장거리 이동으로 인한 체력 저하를 대비해 건강기능식품을 찾는 소비자가 늘고 있다.
건강기능식품 전문 브랜드 헬씨디어는 이러한 수요에 맞춰 ‘헬씨디어 퍼펙트 이뮨’을 통한 건강 관리를 제안한다.
해당 제품은 흡수가 빠른 액상과 정제를 한 병에 결합한 이중 제형 타입으로, 물 없이 언제 어디서나 섭취 가능한 점이 강점이다. 현대인에게 필요한 비타민과 미네랄을 엄선 배합해 명절 전후 체력 관리가 필요한 이들에게 적합한 선물로 꼽힌다.
특히 ‘헬씨디어 퍼펙트 이뮨’은 2024년 7월 첫 출시 이후 소비자 피드백을 꾸준히 반영해 상품력을 높여왔다. 섭취 편의성을 강화한 리뉴얼 제품은 시장에서 좋은 반응을 얻으며 출시 이후에만 20만병 판매되는 등 입지를 굳히고 있다.
회사 관계자는 “차별화된 제품력 덕분에 리뉴얼 후 20만 병 선택을 받을 수 있었다”며 “보내는 분의 따뜻한 진심이 전달되도록 품질과 배송 관리에 만전을 기하겠다”고 밝혔다.
한편, 헬씨디어는 설 명절 기념 특별 ‘헬씨디어는 보험이고, 이건 마음이야’ 프로모션을 진행하며 구매 고객 대상으로 응급키트 사은품 증정 등 풍성한 혜택을 제공 중이다. 자세한 내용은 헬씨디어 인스타그램이나 홈페이지에서 확인할 수 있다.
