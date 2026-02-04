온 가족 활력 위한 입문용 홍삼 앰플 ‘명작수’
바이탈뷰티가 프리미엄 홍삼 앰플 ‘명작수’를 새롭게 출시한다. 명작수는 온 가족의 활력을 위한 입문용 홍삼 앰플로, 맑고 깔끔한 맛이 특징이다. 2013년 출시 이후 누적 판매 수량 2억병, 누적 판매 금액 1조원을 돌파한 명작수 골드는 홍삼의 진가를 잘 아는 소수의 소비자들이 입소문을 통해 방문 판매로 구매하는 깊고 진한 맛의 제품이다.
인삼의 열매인 진생베리는 인삼에서 매년 7월 중 단 한 주에만 얻을 수 있는 귀한 원료로, 인삼뿌리보다 진세노사이드Re 함량이 약 10배 높다. 특히 인삼열매의 진세노사이드는 구성과 함량이 다르기 때문에 인삼뿌리와 함께 섭취할 경우 각각의 특성을 보유한 진세노사이드의 성분을 다양하게 경험할 수 있다.
제품에는 인삼열매 200mg과 홍삼 지표 성분(Rg1, Rb1, Rg3, Re) 총 10mg이 함유되어 있으며, 정상적인 면역 기능에 필요한 아연과 비타민 B2·B6·나이아신을 담아 일상 속 활력과 에너지 관리에 도움을 준다. 첨가물 없이 부드럽게 맛을 낸 액상 앰플로, 홍삼의 쓴맛이 부담스러운 소비자도 편하게 즐길 수 있다. 1일 1회, 1앰플 그대로 마시거나 냉온수에 타서 섭취하면 된다.
명작수는 이달 12일부터 아모레몰을 통해 구매할 수 있으며, 출시 후 일주일간 아모레몰 오픈런 할인 혜택으로 만나볼 수 있다. 19일부터는 네이버 바이탈뷰티 공식 브랜드 스토어에서도 구매가 가능하다.
