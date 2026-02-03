정선군 대표 뮤지컬 ‘아리아라리’, 문체부 로컬100 선정
정선아리랑 재해석 창작 공연
호주 등 세계 3대 공연축제 호평
강원도 정선군 대표 문화콘텐츠 뮤지컬 ‘아리아라리’가 문화체육관광부 주관 ‘로컬100(지역문화매력100선)’에 선정됐다.
로컬100은 지역 고유의 문화자원을 발굴하고 그 가치를 널리 알리기 위해 문체부가 추진하는 사업이다. 아리아라리는 2023년에도 로컬100선에 선정됐다.
뮤지컬 아리아라리는 문체부 공식 누리집 소개, SNS·유튜브 등 미디어 홍보, 책자 배포 등 다양한 매체를 통해 국내외에 소개된다. 정선아리랑의 예술성과 문화적 가치를 널리 알리는 계기가 될 전망이다.
아리아라리는 유네스코 인류무형문화유산인 정선아리랑을 현대적으로 재해석한 창작 공연이다. 아우라지 처녀와 총각의 사랑 이야기, 떼꾼들의 삶을 해학과 감동으로 풀어냈다. 전통 소리, 타악, 현대 음악, 무용, 3D 홀로그램 등을 하나로 묶어 한국의 정서를 세계인이 공감할 수 있는 공연예술로 확장했다는 평가를 받는다.
세계 무대에서도 두각을 나타내고 있다. 아리아라리는 2023년 세계 3대 공연예술축제로 꼽히는 호주 애들레이드 페스티벌에서 최우수 작품상을 받았다. 2024년 영국 에든버러 프린지 페스티벌 공식 초청 공연에서는 갈라쇼, 거리공연을 통해 관객을 사로잡았다. 영국 주요 평론 사이트에서 최고 평점을 기록하고 BBC 생방송에 소개되는 등 K컬처를 대표하는 공연 콘텐츠로 주목받고 있다. 2025년 에스토니아 ‘한국문화의 날’ 초청 공연 등 유럽 무대에서도 작품성을 인정받았다.
김재성 정선군 문화체육과장은 3일 “정선군만의 문화콘텐츠를 지속해서 발굴하고 세계와 소통할 수 있는 공연과 문화사업을 꾸준히 확대해 나가겠다”고 말했다.
정선=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
