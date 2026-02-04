시사 전체기사

‘건설업계 큰손’ 정창선 중흥그룹 창업주 별세

입력:2026-02-04 01:24
중흥그룹 창업주 정창선(사진) 회장이 지병으로 별세했다. 향년 84세.

3일 유족에 따르면 정 회장은 전날 오후 11시40분쯤 광주 전남대병원에서 치료받던 중 영면했다. 광주 출신인 고인은 1983년 광주·전남 지역을 기반으로 하는 건설사 중흥주택을 설립해 국내 대형 건설그룹으로 키워냈다.

정 회장은 2021년 12월 대우건설을 인수한 후에도 중흥그룹의 기존 사업과 신규 사업을 병행하며 비교적 안정적인 경영 기조를 이어갔다. 대형 건설사 인수 이후 그룹을 재계 순위 20위까지 성장시키면서도 무리한 사업 확장보다는 단계적인 관리와 운영에 초점을 맞추며 그룹의 기반을 다졌다는 평가를 받는다. 유족으로는 부인 안양임씨와 아들 정원주(중흥그룹 부회장·대우건설 회장)·원철(시티건설 회장)씨, 딸 향미씨, 사위 김보현(대우건설 사장)씨가 있다.

정진영 기자 young@kmib.co.kr

