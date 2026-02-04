50주년 맞은 화랑협회 “K미술 국제화 새 역사 쓸 것”

런던 프리즈와 손잡은 게 도약 계기

아트페어 공동 개최 계약 연장키로

1976년 5월 한국화랑협회 창립 당시 모습. 한국화랑협회 제공

1976년 5월 동산방, 양지, 조선, 현대 등 서울의 5개 화랑 대표가 모여 한국화랑협회를 창립했다. 현대 미술보다 고미술이 더 잘 팔리던 시절에 동시대 화가들의 작품이 거래되는 미술 시장을 만들어가겠다는 야심 찬 출발이었다. 그 화랑협회가 올해로 창립 50주년을 맞아 전국 185개 회원을 거느린 국내 최대 규모 화랑 연합체로 성장했다.



화랑협회는 최근 서울 롯데호텔에서 기자간담회를 열고 지난 반세기 동안 한국 미술 생태계의 성장과 함께해온 협회의 발자취를 돌아보고 미래 비전을 발표했다.



화랑협회가 창립 이후 가장 주력한 것은 아트페어로 분석된다. 1990년대 이래 파리국제아트페어(FIAC), 도쿄 국제현대아트페어(NICAF) 등 해외 아트페어에 활발히 참가했고 국내에도 아트페어를 착근시켰다. 1979년 시작된 국내 최장수 아트페어 ‘화랑미술제’와 함께 2002년부터는 해외 화랑까지 참여하는 한국 최초의 국제 아트페어(키아프)를 각각 봄, 가을 운영해오고 있다.



한국 미술 시장이 명실상부 국제화된 기폭제는 화랑협회가 세계 3대 아트페어인 런던 프리즈와 손잡고 2022년부터 서울 코엑스에서 ‘프리즈 서울’과 ‘키아프 서울’ 아트페어를 공동 개최한 것이다. 두 아트페어가 동시 개최되는 매년 9월이면 아시아를 위시한 해외 주요 미술관 관계자와 컬렉터들이 찾으면서 서울은 홍콩을 대체하는 아시아 미술 시장 허브를 꿈꾸기 시작했다. 화랑협회는 지난해 연말 총회에서 프리즈 측과의 공동 개최 계약을 5년 더 연장하기로 만장일치 가결했다.



화랑협회는 또 작품보증서 발행 규칙 제정, 감정기구 운영 규칙 마련, 감정위원회 발족 등 미술 시장 내부의 질서를 강화하기 위한 제도 개선에도 힘을 기울였다. 미술품 물납제 도입을 포함한 미술 시장의 세제 개선을 위한 의견을 정부에 제시하며 가교 역할을 했다.



제22대 이성훈 회장은 “‘한국 미술의 지속 가능한 성장과 국제화를 선도하는 협회’를 새 기치로 내걸고 다가오는 50주년 국제화의 새 역사를 쓰겠다”고 말했다.



손영옥 미술전문기자



GoodNews paper ⓒ 1976년 5월 동산방, 양지, 조선, 현대 등 서울의 5개 화랑 대표가 모여 한국화랑협회를 창립했다. 현대 미술보다 고미술이 더 잘 팔리던 시절에 동시대 화가들의 작품이 거래되는 미술 시장을 만들어가겠다는 야심 찬 출발이었다. 그 화랑협회가 올해로 창립 50주년을 맞아 전국 185개 회원을 거느린 국내 최대 규모 화랑 연합체로 성장했다.화랑협회는 최근 서울 롯데호텔에서 기자간담회를 열고 지난 반세기 동안 한국 미술 생태계의 성장과 함께해온 협회의 발자취를 돌아보고 미래 비전을 발표했다.화랑협회가 창립 이후 가장 주력한 것은 아트페어로 분석된다. 1990년대 이래 파리국제아트페어(FIAC), 도쿄 국제현대아트페어(NICAF) 등 해외 아트페어에 활발히 참가했고 국내에도 아트페어를 착근시켰다. 1979년 시작된 국내 최장수 아트페어 ‘화랑미술제’와 함께 2002년부터는 해외 화랑까지 참여하는 한국 최초의 국제 아트페어(키아프)를 각각 봄, 가을 운영해오고 있다.한국 미술 시장이 명실상부 국제화된 기폭제는 화랑협회가 세계 3대 아트페어인 런던 프리즈와 손잡고 2022년부터 서울 코엑스에서 ‘프리즈 서울’과 ‘키아프 서울’ 아트페어를 공동 개최한 것이다. 두 아트페어가 동시 개최되는 매년 9월이면 아시아를 위시한 해외 주요 미술관 관계자와 컬렉터들이 찾으면서 서울은 홍콩을 대체하는 아시아 미술 시장 허브를 꿈꾸기 시작했다. 화랑협회는 지난해 연말 총회에서 프리즈 측과의 공동 개최 계약을 5년 더 연장하기로 만장일치 가결했다.화랑협회는 또 작품보증서 발행 규칙 제정, 감정기구 운영 규칙 마련, 감정위원회 발족 등 미술 시장 내부의 질서를 강화하기 위한 제도 개선에도 힘을 기울였다. 미술품 물납제 도입을 포함한 미술 시장의 세제 개선을 위한 의견을 정부에 제시하며 가교 역할을 했다.제22대 이성훈 회장은 “‘한국 미술의 지속 가능한 성장과 국제화를 선도하는 협회’를 새 기치로 내걸고 다가오는 50주년 국제화의 새 역사를 쓰겠다”고 말했다.손영옥 미술전문기자GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지