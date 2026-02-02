시사 전체기사 [포토] 4일 입춘 “크게 길하고 경사 많기를” 입력:2026-02-02 18:40 수정:2026-02-02 18:42 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 입춘을 이틀 앞둔 3일 유림들이 인천 미추홀구 인천향교 문에 입춘첩을 붙이고 있다. '봄이 시작되니 크게 길하고, 햇볕이 세워지니 경사가 많으리라'는 뜻이다. 연합뉴스 GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 검찰개혁법 발의가 쿠데타?… 갈수록 대담해지는 ‘상왕 정치’ 2 이언주 “토지공개념 포기해야”… 조국 “어이가 없다” 3 李대통령 “망국적 부동산투기 옹호, 시대착오 종북몰이 그만” 4 [속보] 靑 “다주택자 양도세 중과유예, 5월 9일 분명히 종료” 5 “이래도 경찰이 무능한가” 추미애 의원이 던진 질문 해당분야별 기사 더보기 1 “집값 못잡을 것 같나”… 李의 자신감 근거있다? 2 부자아빠 “자산시장 폭락은 세일…금·은·비트코인 더 살 것” 3 ‘극단적 공포’ 수준… 비트코인, 1억1200만원선 하락 4 “인간 명령 거부하면 해고될까”… 벌써 AI끼리 통하기 시작했다 5 고위 공직자 재산 2위 이찬진 ‘385억원’ 대부분은 예금 해당분야별 기사 더보기 1 막걸리병 담근 어묵탕?…‘태백산 눈축제’ 노점 위생 논란 2 [단독] 신천지, 민주당 대선 경선 때 ‘반명 후보’ 접근 정황 3 손가락 환자 손목 절개하고, 봉합은 조무사에게…병원장 징역형 4 골목길 빼곡했는데…모텔 사라지는 이유는? 5 “조폭보다 무섭다”…‘자해 소동에 인분까지’ 화성교도소 교도관의 겨울나기 해당분야별 기사 더보기 1 “12년 만에 최대” 금값 폭락의 이유…‘이것’ 때문이었다 2 인니 아체주서 혼외 성관계 남녀 ‘채찍 140대’ 역대 최고형 3 “인간들이 우리 대화를 캡처한다”…AI들의 SNS 화제 4 인니 산사태 사망자 70명으로 늘어…해병대원 23명 모두 숨져 5 美 공화, 텃밭 텍사스주 보궐에서 참패…트럼프, ‘레드스테이트’에서도 빨간 불 해당분야별 기사 더보기 1 은근히 인종차별 당하는 정해인?… 패션쇼 영상 논란 2 ‘나홀로집에’ 케빈 엄마역 캐서린 오하라 별세 3 조코비치 꺾고 나달 넘어선 알카라스… 최연소 그랜드슬램 4 K팝으로 튄 ‘한일령’ 불똥… 일본인 포함 그룹 공연 못한다 5 ‘베드포드 파크’ 선댄스 특별상… 심은경 日여우주연상 ‘쾌거’ 해당분야별 기사 더보기 1 “우리는 왜 뉴진스를 만나지 못하나” 변영주 작심발언 2 ‘한일령’ 불똥, K팝으로… 일본인 포함 그룹 공연 못한다 3 연극 ‘센과 치히로~’, 지브리 애니 중 몇 번째 무대화? 4 정명훈·임윤찬 무대로 문 연 평택아트센터 5 ‘더 많이, 더 오래’… 관광공사, 올해 10대 대표사업 발표 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 작년 로또 1등 평균, 겨우 14억원…‘인생역전’은 옛말 金총리 “합당 이슈 갈등 안 돼…정청래와 가깝다” 부자아빠 “자산시장 폭락은 세일…금·은·비트코인 더 살 것” 김건희 측 “보내주신 마음, 모두 기억…어지럼증으로 답장 못해” “12년 만에 최대” 금값 폭락의 이유…‘이것’ 때문이었다 70대 보행자 친 ‘뺑소니’ 오토바이, 추적 끝에 검거 (영상) 李대통령 “망국적 부동산투기 옹호, 시대착오 종북몰이 그만” 이언주 “토지공개념 포기해야”… 조국 “어이가 없다” 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요