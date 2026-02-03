“반도체 실적 뒷받침… 코스피 낙폭 과도” vs “단기간 급등… 조정 불가피”

추가적인 하방 압력 제한적 분석

과열 국면에 무분별한 포모 증가

투자자 ‘보수적 접근’ 필요 조언



한국 증권시장이 2일 케빈 워시 발(發) ‘블랙먼데이’를 맞았다. 금·은·가상화폐의 패닉셀에 이어 코스피까지 ‘워시 후폭풍’을 정면으로 마주했다. 전문가들은 미 연방준비제도(Fed·연준) 의장 후보자로 지명된 워시 발 불확실성이 국내 증시 급락의 트리거가 됐다고 짚었다. 그러나 근본적으로는 올해 단기간 급등한 한국 증시의 조정 압력이 배경이라고 진단했다.



국내 증시 전문가들은 그간 급격히 오른 증시 부담감으로 조정 압력이 있는 상황에서, 워시 차기 연준 의장 내정자 이슈가 조정의 빌미가 됐다고 봤다. 정용택 IBK투자증권 수석연구위원은 “빌미는 새 연준 의장 내정자가 매파적(통화 긴축 선호)이라는 우려지만, 본질적 이유는 최근 한국 증시 과열에 따른 부담과 조정 필요성”이라고 말했다. 한지영 키움증권 연구원도 “올해 1월 지수가 20% 이상 오른 게 흔한 일은 아니기 때문에 조정에 대한 생각은 다들 하고 있었을 것”이라며 “명분이 필요했는데 케빈 워시 사태가 나온 것”이라고 말했다.



반도체 기업들의 실적이 뒷받침되기 때문에 시장의 방향이 급격하게 변하지는 않을 것이라는 데는 이견이 없었다. 하지만 낙폭 규모에 대해선 의견이 갈렸다. 이희권 메리츠증권 광화문금융센터 지점장은 “언제든 이 정도 조정이 있을 만큼 시장이 과열된 것은 사실이다. 낙폭이 과하다고 보진 않는다”고 말했다. 반면 한 연구원은 “워시 후폭풍이 맞물리면서 이날의 낙폭은 과도한 측면이 있다”며 “하루에 4~5%씩 빠진 게 흔한 일은 아니다”라고 말했다. 코스피 지수가 5% 이상 하락한 것은 트럼프 관세 악재가 터진 지난해 4월 7일(5.57%) 이후 처음이다.



다만 이날의 하락이 시장 전반의 추세로 이어지지는 않을 것이라는 의견이 지배적이다. 한 연구원은 “코스피는 벨류에이션이 갈수록 싸지고 있어서 추가적인 하방 압력 자체는 제한적”이라며 “다음 주 미국 소비자물가지수(CPI) 이벤트가 지나면 시장은 안정을 찾고 반등할 것으로 본다”고 전망했다. 정 수석연구위원은 “워시 차기 연준 의장이 도널드 트럼프 미국 대통령과 보조를 맞추는 듯한 메시지를 낸다거나 미국 빅테크 기업들의 실적 호재 등 새 이슈가 나오기 전까지는 시장은 조정을 받을 것”이라면서도 “급락이 이어진다고 보진 않는다. 추가 하락 시 반발매수도 들어올 수 있어 기간 조정 가능성이 있다”고 말했다.



조정 국면이 이어지는 상황에서는 투자자들의 보수적 접근이 필요하다는 지적도 나온다. 이경민 대신증권 연구원은 “당분간 유동성 불안으로 인한 금융시장의 변동성 확대는 감안해야 한다”고 말했다. 이희권 지점장은 “이달 들어 1월 상승률을 기대하긴 어렵고, 지수 대신 종목 위주의 시장이 될 것”이라고 말했다. 이 지점장은 “과열 국면에서 무분별한 포모(FOMO·소외공포)가 늘고 있는데 현금 비중을 유지하며 과도한 레버리지는 줄이는 투자를 해야 할 필요가 있다”고 말했다.



