[포토] 눈 내린 남산

입력:2026-02-02 18:59
외국인 관광객들이 2일 서울 용산구 남산을 찾아 눈을 뿌리며 웃고 있다. 전국 곳곳에 눈이 내린 뒤 매서워진 추위는 5일까지 다소 풀릴 전망이다. 권현구 기자

