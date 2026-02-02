정청래가 쏘아올린 ‘합당’… 與 계파 갈등으로 폭발

이언주 수석최고 ,정 대표 면전서

“정청래·조국 당으로 만들려는 것”

사진=이병주 기자

더불어민주당 지도부가 조국혁신당과의 합당 문제로 2일 공개 충돌했다. 반청(반정청래)계 이언주 수석최고위원은 “하늘 아래 두 개의 태양은 있을 수 없다”며 조기 합당이 이재명 대통령의 리더십을 흔들려는 ‘2인자의 반란’이라고 규정했다. 친청(친정청래)계는 당원들의 심판을 받을 것이라며 합당 비판자들을 직격했다. 합당 논의가 전방위적 계파 갈등으로 확산하며 정청래 대표가 정치적 기로에 섰다는 관측이 나온다.



정 대표는 2일 국회 최고위원회의에서 “분열한 채 선거를 치르는 것보다 통합해 선거를 치르는 게 하나라도 이익이고 승리 가능성을 높인다”며 합당 당위성을 주장했다. 그는 “한 표가 아쉬워 땀 흘리며 뛰는 출마자에게 2~3%의 지지율은 너무도 큰 비율”이라고 강조했다.



그러자 정 대표 옆자리에 앉은 이 수석최고위원이 반격에 나섰다. 그는 “이 사안의 본질은 이 대통령 권한이 강력한 임기 초반에 2, 3인자들이 판을 바꿔 당권과 대권을 향한 욕망을 표출하는 것”이라고 비판했다. 그러면서 “조기 합당은 민주당의 주류 교체 시도이자 이재명의 민주당을 정청래·조국의 민주당으로 전환하려는 시도”라고 규정했다. 강득구 최고위원도 백낙청 서울대 명예교수의 발언을 인용하며 “절차는 틀렸지만 합당을 지지한다는 태도는 안이하다. 정 대표의 합당 목적과 의도를 따져봐야 한다”고 했다. 정 대표의 합당 제안 기저에는 차기 대권 노림수가 깔려 있다는 의미로 해석된다.



그러자 친청계 문정복 최고위원은 “이 대통령 당대표 시절이 기억난다. 공개적인 자리에서 대표를 앉혀놓고 모진 말을 쏟아냈던 사람들은 지금 어디 갔느냐”며 “당원이 그 사람들 다 심판했다”고 말했다. 과거 ‘비명횡사’처럼 정 대표에게 반기를 든 인물들이 공천에서 대거 탈락할 수 있다는 경고다.



갈등은 지도부 밖으로도 확산했다. 민주당 초선의원 모임인 더민초도 이날 “합당 논의는 중단돼야 한다”고 의견을 모았다. 한 참석 의원은 “95%는 반대했다. 이대로 합당을 강행하면 당대표 리더십이 무너질 수 있다는 경고를 한 의원도 몇 명 있었다”며 “합당 제안은 정무적 대참사로 본다. 당대표에 대한 비판이 위험 수위까지 올라왔다”고 전했다. 간담회에선 정 대표 측 인사와 더민초 집행부 간 설전도 오갔다. 집행부 측 의원이 “(합당은) 정 대표의 야심으로 흘러가는 것”이라고 지적하자 정 대표 측이 “그런 식으로 말씀하지 마라”고 맞붙는 등 고성이 오갔다. >> 관련기사 4면



한웅희 기자 han@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 사회부 한웅희 기자 han@kmib.co.kr 420 응원 하기 충실히 듣고 올바르게 쓰겠습니다. 더불어민주당 지도부가 조국혁신당과의 합당 문제로 2일 공개 충돌했다. 반청(반정청래)계 이언주 수석최고위원은 “하늘 아래 두 개의 태양은 있을 수 없다”며 조기 합당이 이재명 대통령의 리더십을 흔들려는 ‘2인자의 반란’이라고 규정했다. 친청(친정청래)계는 당원들의 심판을 받을 것이라며 합당 비판자들을 직격했다. 합당 논의가 전방위적 계파 갈등으로 확산하며 정청래 대표가 정치적 기로에 섰다는 관측이 나온다.정 대표는 2일 국회 최고위원회의에서 “분열한 채 선거를 치르는 것보다 통합해 선거를 치르는 게 하나라도 이익이고 승리 가능성을 높인다”며 합당 당위성을 주장했다. 그는 “한 표가 아쉬워 땀 흘리며 뛰는 출마자에게 2~3%의 지지율은 너무도 큰 비율”이라고 강조했다.그러자 정 대표 옆자리에 앉은 이 수석최고위원이 반격에 나섰다. 그는 “이 사안의 본질은 이 대통령 권한이 강력한 임기 초반에 2, 3인자들이 판을 바꿔 당권과 대권을 향한 욕망을 표출하는 것”이라고 비판했다. 그러면서 “조기 합당은 민주당의 주류 교체 시도이자 이재명의 민주당을 정청래·조국의 민주당으로 전환하려는 시도”라고 규정했다. 강득구 최고위원도 백낙청 서울대 명예교수의 발언을 인용하며 “절차는 틀렸지만 합당을 지지한다는 태도는 안이하다. 정 대표의 합당 목적과 의도를 따져봐야 한다”고 했다. 정 대표의 합당 제안 기저에는 차기 대권 노림수가 깔려 있다는 의미로 해석된다.그러자 친청계 문정복 최고위원은 “이 대통령 당대표 시절이 기억난다. 공개적인 자리에서 대표를 앉혀놓고 모진 말을 쏟아냈던 사람들은 지금 어디 갔느냐”며 “당원이 그 사람들 다 심판했다”고 말했다. 과거 ‘비명횡사’처럼 정 대표에게 반기를 든 인물들이 공천에서 대거 탈락할 수 있다는 경고다.갈등은 지도부 밖으로도 확산했다. 민주당 초선의원 모임인 더민초도 이날 “합당 논의는 중단돼야 한다”고 의견을 모았다. 한 참석 의원은 “95%는 반대했다. 이대로 합당을 강행하면 당대표 리더십이 무너질 수 있다는 경고를 한 의원도 몇 명 있었다”며 “합당 제안은 정무적 대참사로 본다. 당대표에 대한 비판이 위험 수위까지 올라왔다”고 전했다. 간담회에선 정 대표 측 인사와 더민초 집행부 간 설전도 오갔다. 집행부 측 의원이 “(합당은) 정 대표의 야심으로 흘러가는 것”이라고 지적하자 정 대표 측이 “그런 식으로 말씀하지 마라”고 맞붙는 등 고성이 오갔다. >> 관련기사 4면한웅희 기자 han@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지