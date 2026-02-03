‘빚투 코스피’ 과열이었나… 닛케이 1% 하락할 때 5% 폭락
허약한 기초체력 드러낸 증시
亞 주요국 증시 중 유독 낙폭 커
삼전·SK하닉 급히 뛴 만큼 충격
빚투도 영향… 하락장 예민 반응
코스닥 레버리지 하루 11%대 손실
연일 사상 최고치를 경신하며 상승세를 이어갔던 코스피가 2일 체면을 구겼다. ‘케빈 워시 쇼크’에 일본이나 중화권 증시와 비교할 때 유독 낙폭이 크게 나타났기 때문이다. 전문가들은 주요국 증시 중 국내증시가 가장 가파르게 오른 데다, 투자자들의 ‘빚투’(빚내서 투자) 규모가 큰 영향으로 분석한다.
2일 한국거래소에 따르면 아시아 주요국 증시에서 코스피(-5.26%)와 코스닥(-4.44%)의 낙폭이 가장 컸다. 일본 닛케이 평균주가 225(닛케이225)는 전 거래일보다 1.25% 하락하는 데 그쳤다. 중국의 상해종합(-2.48%) 심천종합(-2.54%), 대만의 가권(-1.37%) 등도 하락했지만, 한국 증시와 비교하면 폭락이라고 볼 수 없는 수준이다.
이날 시가총액 상위주도 줄줄이 급락했다. 지수 방향성을 결정하는 삼성전자(-6.29%)와 SK하이닉스(-8.69%)는 물론 현대차(-4.40%) LG에너지솔루션(-4.52%) SK스퀘어(-11.40%) HD현대중공업(-4.52%) 고려아연(-12.42%) 등도 주가 하락을 피할 수 없었다. 사실상 하나금융지주(3.20%) 등 일부 금융주를 제외하면 대부분이 내림세로 마감했다. 반면 닛케이225는 시총 1위인 도요타 자동차(0.88%), 9위인 패스트 리테일링(2.33%) 등은 상승으로 마감하면서 혼조세를 나타냈다.
전문가들은 국내 증시가 가파르게 오른 만큼 더 빠르게 하락했다는 분석을 내놓고 있다. 삼성전자와 SK하이닉스를 비롯한 대장주에 기반해 코스피가 오른 것과 별개로 그 속도가 너무 빨랐던 것이 하루만의 낙폭을 더 키웠다는 것이다. 이희권 메리츠증권 광화문금융센터 2Sub 지점장은 “2일 하루만 봤을 때는 국내 증시가 많이 하락했지만, 여전히 일본과 중국 증시보다 상승폭이 큰 상황”이라고 설명했다.
실제로 코스피는 이날 하락분을 반영해도 여전히 올해 들어 14.85% 상승해 닛케이225(1.59%)는 물론 중국 상해(-0.19%) 심천(-0.03%) 대만 가권(7.75%) 등을 압도하고 있다.
국내 증시에서 빚투 규모가 큰 것도 유독 코스피와 코스닥의 낙폭을 키운 요인으로 지목된다. 빚을 내 투자한 투자자는 허락을 견디는 체력이 약할 수밖에 없다. 지수 방향성을 결정하는 외국인의 물량이 쏟아져 나오는 것을 보고 투자자들이 투매에 나섰다는 분석이다. 이날 금융투자협회에 따르면 지난달 30일 신용거래융자 잔고는 약 30조2700억원으로 역대 최대규모다. 올해만 3조원이 늘었다. 이 잔고는 개인이 주식 투자를 위해 증권사에서 돈을 빌린 뒤 아직 갚지 않고 남은 금액을 뜻한다. 통상 상승장에서 오르고, 하락장에서는 줄어드는 경향이 있다.
지난달 30일 한 차례 폭락했던 금과 은, 비트코인 가격이 이날 추가 하락한 것도 레버리지를 활용한 빚투가 배경으로 지목된다. 비트코인의 경우 해외 거래소에서는 선물 옵션 거래가 일반화돼 있어 적은 돈으로 큰 규모의 자산을 굴리는 투자가 일상적인 방식으로 자리 잡았다. 전문 투자자들은 주로 높은 레버리지를 일으키는 선물 거래를 활용해 가격 하락에 예민하게 반응할 수밖에 없다.
홍춘욱 프리즘투자자문 대표는 “전 세계 자산시장에서 하락률로 줄을 세우면 은과 금, 반도체 다음이 한국 증시 순”이라며 “이는 레버리지를 활용해 투자하는 수요가 가장 많았던 순서와도 일치한다”고 설명했다. 지난달 30일(현지시간) 뉴욕상품거래소(COMEX)에서 4월 인도분 금 선물과 3월 인도분 은 선물이 각각 11.4%와 31.4%씩 급락했다. 은값 폭락의 원인 중 은 선물 증거금 상향과 중국 투기 자금의 갑작스러운 이탈이 꼽히는 것도 이런 분석을 뒷받침한다.
레버리지를 활용해 코스닥에 투자한 개인 투자자는 예상치 못한 급락에 큰 손실을 보게 됐다. 코스콤에 따르면 지난달 30일 코스닥 지수를 배로 추종하는 ‘KODEX(코덱스) 코스닥150 레버리지’에 개인 투자자의 자금이 3120억원이 유입됐다. 이들은 30일 종가에 샀더라도 이날 하루에만 11.46%의 평가 손실을 보게 됐다. 레버리지 ETF는 투자자가 직접 빚을 내지 않아도 운용사가 빚을 활용해 수익과 손실을 키운 상품이다.
이광수 기자 gs@kmib.co.kr
