金총리 “합당, 과정과 절차 중요… 민주당 명칭 변경 안 돼”
신년 기자간담회서 입장 밝혀
“범여권 갈등 바람직하지 않아”
“정청래 대표와 대단히 가깝다”
檢보완수사권 “6월 전 정리돼야”
김민석 국무총리는 조국혁신당과의 합당 문제를 놓고 더불어민주당 내 갈등이 폭발하는 데 “과정과 절차는 결과 이상으로 중요하다”며 “범여권 내 갈등을 일으키는 건 바람직하지 않다”고 비판했다. 또 ‘민주당’ 명칭 변경에도 반대 입장을 피력했다.
김 총리는 2일 서울 삼청동 총리공관에서 기자간담회를 갖고 “(나는) 민주당에서 고(故) 이해찬 전 총리 다음으로 선거를 많이 해 본 사람이고 통합 작업도 제일 많이 해 본 사람 중 하나”라며 “정당민주주의의 발전을 위해서 과정과 절차는 결과 이상으로 중요하다. 통합은 특히 더 그렇다”고 말했다. 이어 “민주적으로 시작하지 않으면 과정이 민주적이지 않고, 결과도 민주적으로 바람직하지 않다”며 “그러한 과정을 거치지 않으면 통합 자체가 모두에게 도움이 안 된다”고 강조했다. 정청래 민주당 대표의 일방적인 통합 추진 선언을 직격한 것으로 풀이된다. 다만 김 총리는 “저는 정 대표와 대단히 가깝다”며 “이재명 대통령이 대표를 연임하지 않았다면 저는 정 대표가 했을 거라고 주변 사람에게 이야기할 정도”라고 언급했다.
2014년 새정치민주연합 통합을 ‘실패’ 사례로 들며 절차적 정당성을 재차 강조하기도 했다. 당시 김한길 민주당 대표와 안철수 새정치연합 중앙위원장의 전격적 합의로 두 당이 합당했으나 ‘톱다운’ 방식으로 진행된 탓에 당내 공감대를 형성하지 못했다.
김 총리는 어떤 방식으로 합당하더라도 당명 변경에 반대한다는 입장을 분명히 했다. 그는 “(새정치민주연합은) ‘민주당’이라는 이름을 버렸던 케이스다. (민주당의) 정체성에 대해서 경시했던 케이스인데 그 후과가 오래 갔다”며 “(합당은) 정치적 결집에 있어서 함께하는 분들을 존중하는 자세를 취하되 궁극적으론 민주당을 더 크게 하고 외연을 넓히는 것에 의미가 있는 것이지 민주당의 근본 정체성을 변경시키거나 명칭을 변경해서는 안 된다”고 선을 그었다.
김 총리는 그러면서도 합당과 1인1표제 도입 등에 대해 원칙적으로 긍정적인 입장도 내놓았다. 그는 “최근에 내가 당내에서 ‘1인1표제 원칙에 반대하지 않는 게 좋겠다’ ‘(조국당과) 통합도 원칙적으로 반대하지 않는 게 좋겠다’ ‘정 대표의 진퇴를 거론하지 않으면 좋겠다’고 이야기한 걸 들은 사람들이 꽤 많을 것”이라며 “당 지도부는 일정한 공과가 있더라도 존중받아야 한다고 생각한다”고 말했다. 이는 차기 당권 주자인 김 총리와 정 대표 간 대립 구도 표면화 여론을 의식한 발언으로 풀이된다.
검찰 개혁과 관련해선 “어떤 입장이든 충분히 찬반 토론을 해야 과거 민주 정부의 검찰개혁 실패를 되풀이하지 않을 것”이라고 말했다. 핵심 쟁점인 보완수사권 존폐를 두고선 “보완수사는 원칙적으로 없는 게 맞는다고 생각한다”며 “개인적인 소망으로는 적어도 6월 전에 핵심 쟁점이 일정한 정리가 되는 게 좋다”고 말했다.
최예슬 기자 smarty@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사