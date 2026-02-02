코스피 덮친 ‘워시 쇼크’… 5000선 내줬다
차기 연준의장 금리 인하 기대 감소
외국인 투매… 매도 사이드카 발동
금·은·코인 패닉셀, 금융시장 요동
‘케빈 워시 후폭풍’이 한국 증시를 덮쳤다. 코스피 5000선이 붕괴됐고, 하루 만에 5.26% 급락했다. 매파(통화량 축소주의자)로 분류되는 워시가 미국 연방준비제도(Fed·연준) 의장에 지명되면서 통화 완화에 대한 기대감이 감소한 탓이 크다. 주말 동안 금·은과 가상자산(암호화폐)이 동반 폭락하는 ‘패닉셀’을 경험한 것도 원인으로 지목된다. 불확실성이 진정되는 국면까지 당분간 금융시장은 요동칠 것으로 전망된다.
2일 한국거래소에 따르면 이날 코스피는 전 거래일보다 274.69포인트(5.26%) 폭락한 4949.67에 마감하며 4거래일 만에 5000선을 내줬다. 역대 최대 낙폭이다. 하락률로는 도널드 트럼프 미국 대통령의 글로벌 관세 폭탄 직격타를 맞았던 지난해 4월 7일(5.57%·137.22포인트 하락) 이후 최고다. 하락률이 가장 높았던 때는 미국발 경기 침체와 인공지능(AI) 고점론이 겹치면서 하루 만에 234.62포인트(8.77%) 하락했던 2024년 8월 5일이었다.
코스피는 전 거래일보다 101.74포인트(1.95%) 내린 5122.62로 출발해 오전 한때 낙폭을 줄이면서 5000선을 사수하는 모습을 보이기도 했다. 하지만 외국인의 매도 물량이 계속 나오면서 가파르게 하락해 한때 4933.58까지 밀려났다. 이날 낮 12시31분에는 올해 첫 ‘매도 사이드카’(프로그램 매매 매도호가 효력정지)가 발동되기도 했다.
외국인과 기관이 ‘코스피를 내다 팔 명분’을 워시 후보자에게서 찾았다는 분석도 있다. 외국인투자자는 장이 열리자마자 1조원 규모가 넘는 코스피 주식을 내던졌고, 총 2조5330억원어치 코스피 주식을 팔았다. 가파른 상승에 따른 차익실현 또한 이날 코스피 급락에 영향을 준 것으로 분석된다. 코스피는 지난해 75.6%, 올해는 한 달 만에 20% 넘게 급등했다. 외국인은 SK하이닉스를 1조4500억원어치 팔았고, 삼성전자(9700억원) SK스퀘어(1400억원) 한미반도체(900억원) 등을 대거 팔았다. 기관도 2조2120억원 순매도했다. 이들이 내다 판 물량은 모두 개인이 받았다.
코스닥도 전 거래일보다 51.08포인트(4.44%) 폭락해 1098.36에 거래를 마쳤다. 외국인과 개인이 4000억원 사들였지만 기관이 에코프로비엠과 파마리서치 등 코스닥 시총 상위주를 중심으로 5500억원 가까이 순매도했다. 한지영 키움증권 연구원은 “워시 후보자가 진성 매파 성향인지, 아니면 과거 행보와 달리 금리 인하에 열린 태도를 지닌 인물인지를 놓고 시장 해석이 충돌하면서 불확실성이 더 커졌다”며 “투기적 수요가 쏠린 귀금속 등 위주로 급격한 자금 이탈이 발생하는 상황”이라고 말했다.
이광수 기자 gs@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사