연준 몸집 줄일 매파? 금리인하 비둘기? 어느 쪽이든 ‘강달러’
‘워시 시대’ 예상 시나리오
금융 시장 참여자 셈법 복잡해져
채권시장 가장 크고 빠르게 ‘흔들’
케빈 워시가 미국 연방준비제도(Fed·연준) 차기 의장으로 지명되면서 글로벌 금융시장이 거대한 변곡점 위에 섰다. ‘워시 시대’에 대한 전망에 불확실성이 크다는 게 가장 큰 이유다. 워시 후보자는 전통적인 매파(통화량 축소주의자)로 분류됐다. 하지만 그를 도널드 트럼프 대통령이 연준 의장으로 지명하며 상황이 달라졌다. 트럼프는 워시에 대해 “배역에 딱 맞는 인물”이라고 극찬했다. ‘트럼프식 비둘기파(통화량 확대주의자)’가 될 것이라는 전망도 동시에 나온다. 금융시장 참여자들의 셈법은 그 어느 때보다 복잡한 상황이다.
국민일보는 2일 금융 전문가 취재와 외신 보도 등을 통해 ‘워시 시대 펼쳐질 시나리오’를 살펴봤다. 워시가 2006년부터 2011년까지 연준 이사로 재임할 당시 행적과 최근 언론 기고문, 인터뷰 등을 토대로 그가 향후 어떤 행보를 보일지에 대해 두 가지 시나리오를 제시한다.
첫 번째는 연준 대차대조표 정상화에 집착하는 매파로서 풀어나갈 미래다. 그가 취임한 뒤 “연준은 시장에서 손을 떼는 것이 좋다”는 생각에서 자산을 시장에 던지거나 재투자하지 않을 경우 시중 달러가 연준으로 빨려 들어간다. 이 경우 장기 미국채 금리가 급등하는 등 ‘금리 발작 현상’이 일어날 수 있다. 그는 2008년 미국발 금융위기가 세계 경제를 뒤흔든 뒤 이를 타개하려는 미 정부와 연준의 양적완화 정책을 강도 높게 비판했었다. 최근에도 연준이 보유한 수조 달러 규모의 국채와 주택저당증권(MBS) 등 자산이 “지나치게 비대하다”고 공개적으로 지적했다.
두 번째 시나리오는 워시가 트럼프의 기준금리 인하 요구를 받아들인다는 것이다. 그는 최근 언론 기고문 등을 통해 “인공지능(AI) 기술이 기업의 생산성을 비약적으로 높이면 물가 상승 압력이 상쇄된다”는 주장을 펴고 있다. 트럼프의 관세 인상과 기준금리 인하 정책이 유발하는 물가 상승 요인을 AI의 생산성 개선으로 덮을 수 있다는 논리로 방어하며 금리를 낮춘다는 관측도 나온다.
중소형 지역 은행의 투자를 옭아매던 자산건전성 규제 등을 풀어 더 많은 돈이 실물경제로 흘러 들어가게 할 가능성도 있다. 워시의 장인이자 미국계 화장품 기업 에스티로더의 명예회장인 로널드 로더가 트럼프의 주요 후원자라는 점은 “그가 트럼프에게 반기를 들지 않을 것”이라는 전망에 힘을 싣는다.
두 시나리오의 공통점은 “강달러를 초래한다”는 것이다. 첫 번째 시나리오대로라면 연준이 시중 달러 공급을 줄이면서 달러 몸값이 치솟는 결과로 이어진다. 채권을 내다 팔면 가격이 하락하고 시중금리가 상승하는데, 세계 금융시장에 흩어져 있던 투자금이 높은 금리를 좇아 미국으로 이동하면서 달러 수요가 급증한다.
두 번째 시나리오에서는 성장 주도형 강달러 흐름을 불러올 수 있다. 기준금리가 하락하면 달러 가치가 함께 떨어지는 것이 전통 경제학 이론이지만 워시의 논리는 다르다. AI와 규제 완화로 미국의 생산성이 급격히 개선되면 물가는 상승하지 않고 경제만 나 홀로 성장한다. 미국 경제가 좋다는 인식이 퍼지면 세계 투자금이 미국으로 쏠리면서 기준금리는 하락하는데 달러 가치는 오히려 상승한다는 논리다.
워시 지명 후 가장 빠르고 크게 흔들린 곳은 채권시장이다. 안재균 한국투자증권 연구원은 “워시 지명은 원·달러 환율 반등과 미국 금리 상승 등을 야기해 채권 투자 심리를 위축시키는 요인”이라고 말했다.
