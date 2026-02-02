‘설 연휴’ 떡·음식물 기도막힘 하루 1.3명꼴
사고 31명 중 29명이 60세 이상
소방청 “하임리히법 숙지 필요”
최근 5년간 설 연휴에 하루 평균 1.3명이 떡·음식으로 인한 기도 막힘 사고로 병원에 이송된 것으로 나타났다. 대부분이 60세 이상 고령으로 소방청은 설 연휴를 앞두고 각별한 주의를 당부했다.
소방청은 떡·음식 등으로 인한 기도 막힘 사고로 출동한 건수가 최근 5년간 1487건으로 집계됐다고 2일 밝혔다. 이송 인원은 1196명으로 연평균 239명에 달했다. 이 중 심정지 인원은 455명(38.1%), 부상 인원은 741명(61.9%)으로 나타났다. 연령별로는 60세 이상 고령층이 998명으로 전체의 83.5%를 차지했다.
특히 설 연휴 사고 발생 가능성이 좀 더 높은 것으로 나타났다. 같은 기간 설 연휴 동안 떡·음식으로 인한 기도 막힘 사고로 이송한 인원은 총 31명이다. 하루 평균 1.3명꼴로 최근 5년 하루 평균 0.65명의 2배다. 설 연휴 기간 역시 기도 막힘 사고 이송 인원 중 29명이 60세 이상이었다.
소방청은 만일의 사고에 대비해 평소 기도폐쇄 응급처치법인 ‘하임리히법’을 익혀두어야 한다고 강조했다. 또 기도 막힘 증상으로 호흡곤란 등이 발생할 경우 신속하게 응급처치를 시행해야 한다고 당부했다. 하임리히법은 기도 막힘 증상을 보이는 환자를 뒤에서 감싸 안은 뒤 명치 끝과 배꼽 사이를 주먹으로 강하게 밀어 올려 기도에 걸린 이물을 배출하는 응급처치법이다.
김승룡 소방청장 직무대행은 “설 연휴 기간 급하게 음식물을 섭취하거나 과식하지 않도록 주의하고 특히 어르신에 대한 세심한 배려가 필요하다”고 말했다.
