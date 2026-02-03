한강벨트 하락·중소형은 꿈틀… 거래는 잠겼다
10·15 대책 이후 서울 가구당 평균 거래가 분석
10·15 대책 후 서울 지역에서 소위 ‘한강 벨트’ 아파트의 평균 거래가격이 하락한 것으로 나타났다. 중저가 혹은 중소형 아파트 가격은 상승세인 것으로 파악됐다. 토지거래허가제(토허제)와 대출 규제로 거래량은 크게 줄었다.
국민일보가 2일 직방에 의뢰해 지난달 30일까지 서울에서 거래된 아파트들의 월별 가구당 평균 거래 가격을 분석한 결과 22개 구에서 10월 대비 12월의 가격이 하락했다. 가구당 평균 거래 가격을 평균 거래 면적으로 나눠 ㎡당 가격으로 환산한 결과다. 한국부동산원 등 시세 조사 기관의 아파트 시세는 실거래가와 달리 호가도 반영되기 때문에 실거래가 평균과는 차이가 있다.
분석한 내용에 따르면 10월 대비 12월의 ㎡당 평균 거래 가격의 하락 폭이 가장 큰 지역은 마포구였다. 지난해 거래된 마포구 아파트의 ㎡당 평균 가격이 10월 2003만원에서 12월 1785만원으로 10.9% 내렸다. 이어 강동(-10.5%), 서초(-10.0%), 서대문(-9.6%), 종로(-8.7%), 성북(-8.5%), 용산(-7.6%), 강서(-7.2%), 성동(-5.8%) 순으로 하락률이 높았다.
같은 기간 평균 거래 가격이 상승한 곳은 송파(1.2%), 금천(5.7%), 양천(12.9%) 3곳에 불과했다. 12월은 토허제에 따른 거래 기간을 고려했을 때 10·15 대책의 여파가 본격화하기 시작한 시점으로 본다.
거래량 감소 폭도 한강 벨트 지역이 컸다. 광진구는 지난해 10월(259건) 대비 12월(62건) 거래 건수가 76.1% 감소하며 가장 크게 줄었다. 그 뒤를 마포(419→136건), 동작(407→140건), 강동(546→207건), 송파(602→297건) 등이 이었다. 10·15 대책으로 주택담보대출 한도가 15억원 초과 시 4억원, 25억원 초과 시 2억원으로 줄어든 영향으로 보인다.
거래 신고 기한이 한 달가량 남은 1월 평균 거래 가격에서도 비슷한 흐름이 나타났다. 지난해 10월 대비 올해 1월 ㎡당 평균 거래 가격 하락률은 서초(-18.7%), 용산(-15.3%), 강동(-10.8%), 성북(-10.1%), 마포(-8.1%) 순으로 높았다.
전문가들은 10·15 대책에 따른 대출 규제 여파로 대출을 최대로 활용할 수 있는 중저가 혹은 중소형 면적의 아파트 거래가 늘면서 평균 가격이 낮아진 것으로 분석했다. 김은선 직방 빅데이터랩장은 “대출 규제 이후 거래되는 지역이나 면적, 가격대가 달라졌다”며 “한강 벨트의 경우 집값이 내려갔다기보다 거래되는 매물의 가격이 신고가에 미치지 못하고 있는 것으로 봐야 한다”고 말했다. 양지영 신한 프리미어 패스파인더 전문위원은 “상대적으로 중저가인 아파트로 풍선효과가 나타나며 평균 거래 가격이 낮아진 것으로 보인다”고 설명했다.
중저가, 중소형 면적은 아파트 거래가 늘며 가격 상승세도 나타나고 있다. 이날 KB부동산 월간 주택 시계열 통계에 따르면 지난 1월 한강 이남 11개 구의 중소형(60∼85㎡) 아파트값은 평균 18억269만원으로 집계됐다. 지난해 12월(17억8561만원)보다 1.0% 상승한 것으로, 18억원을 넘은 건 이번이 처음이다. 한강 이북 14개 구의 중소형 아파트 평균가는 11억419만원이었다. 지난해 12월(10억9510만원)보다 0.8% 오르며 11억원을 처음 넘어섰다.
다만 부동산시장의 평균 거래 가격은 지난해 10월보다 낮아졌으나 이를 시장 전반의 가격 안정화 신호로 해석하기엔 무리가 있다. 오는 5월 다주택자 양도세 중과제가 부활되기 전 시장에 매물이 많이 나온다면 가격이 낮아질 수도 있으나 매물이 나오지 않았을 때는 오히려 ‘고원현상’이 생길 수 있어서다. 정부가 ‘버티지 말고 팔 것’을 강조하는 것도 이 때문이다. 매물 부족에 따라 중저가 아파트도 가격 상승을 지속하면 평균 거래 가격은 오르게 된다.
함영진 우리은행 부동산리서치랩장은 “전세 매물이 줄며 매입 수요가 계속 유입되는 와중에 매물이 생각보다 시장에 나오지 않으면 오히려 집값을 밀어올리게 될 수 있다”고 말했다. 이어 “이 경우 거래는 적지만 집값이 낮아지지 않는 고원화가 생길 수 있다”며 “정부가 ‘부동산 가격 안정화’라는 일관적인 메시지를 내고 있는 만큼 시장 참여자들이 이에 얼마나 반응하느냐가 관건”이라고 덧붙였다.
