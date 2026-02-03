이미 시작된 로보택시 시대… 한국은 하반기 상암서 첫선
웨이모, 거액 투자 유치 진행 중
무인 로보택시의 상용화가 점차 다가오고 있다. 구글 모회사 알파벳의 자율주행 자회사인 ‘웨이모’는 로스앤젤레스 등 미국 내 6개 도시에서 무인 로보택시를 운영 중이며 대규모 투자 유치도 앞두고 있다. 국내의 경우 이르면 올해 하반기 서울 마포구 상암 자율주행 지구에서 ‘레벨4’(대부분 도로에서 자율주행이 가능하며 운전자 개입이 불필요한 수준) 무인 로보택시 실증사업이 시행된다.
2일 업계에 따르면 웨이모는 160억 달러(약 23조3000억원) 규모의 투자 유치를 진행 중인 것으로 알려졌다. 미국뿐 아니라 영국 등 글로벌 서비스 확대를 위한 대규모 자금 조달에 나선 것으로 해석된다. 160억 달러 중 알파벳이 약 130억 달러를 분담하고 나머지는 외부 투자자들이 채울 예정이다.
웨이모는 현재 샌프란시스코 베이 지역과 로스앤젤레스 등 미국 6개 도시에서 로보택시를 운영 중이다. 올해 말까지 마이애미 국제공항에도 서비스를 확대한다는 계획이다.
웨이모 측은 “마이애미 서비스 대기자 명단에 이미 1만명이 등록했다”고 전했다. 웨이모는 지난해 유료주행 1400만여건을 기록했으며, 최근 주간 유료주행 건수 45만회를 넘어섰다.
유럽시장 진출에도 속도를 내고 있다. 웨이모는 올해 4분기 영국 런던에도 무인 로보택시 서비스를 제공할 예정이다. 영국 정부의 자율주행 규제 완화로 유럽 진출이 가속화되면서 오는 4월 운전자를 동반한 서비스를 실시한 후 4분기부터는 완전 무인 서비스로 전환한다는 계획이다.
테슬라와 아마존 자회사 ‘죽스’도 무인 로보택시 상용화를 추진 중이다. 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)는 “이미 미국 일부 도시에서 로보택시 서비스가 시작했으며 올해 말이면 미국 내에서 매우 널리 보급될 것”이라고 말했다. 이를 위해 상반기 중 휴스턴 피닉스 마이애미 댈러스 올랜도 탬파 라스베이거스 7개 도시에서 추가로 로보택시를 출시할 예정이다. 죽스는 라스베이거스에서 무인 로보택시 기술 검증을 진행하고 있다.
국내에서는 이르면 올해 하반기 도로 위의 무인 로보택시를 보게 될 전망이다. 서울시는 상암 자율주행 지구에서 시범운영을 한 후 내년에는 10대 이상으로 확대할 계획이다. 국토교통부는 지난달 ‘자율주행 실증도시 추진 방안’을 발표하며 광주광역시 전역을 자율주행 실증 무대로 운영할 계획이라고 밝혔다. 김필수 대림대 미래자동차학부 교수는 “무인 로보택시 상용화를 위해 앞으로 시범 운영 구역을 확대하고 소비자 안전을 위해 무인 로보택시 전용 보험을 마련해야 한다”고 제언했다.
