가계대출 목표치 초과 은행들 ‘전전긍긍’… KB·MG ‘페널티’
KB 5대 은행 유일·MG 목표치 4배
저신용·무주택 실수요자 부담 우려
“서민 피해 감안, 질적 관리로 전환”
금융당국이 지난해 가계대출 목표치를 넘긴 KB국민은행과 MG새마을금고에 대해 올해 대출한도를 차감하는 페널티를 적용하기로 했다. 특히 새마을금고는 최악의 경우 올해 신규 대출 취급이 사실상 불가능해질 가능성도 제기된다. 정부의 강력한 가계대출 관리 의지가 오히려 저신용·무주택자를 비롯한 실수요자의 자금 조달 부담을 키울 수 있다는 우려가 나온다.
2일 금융감독원이 국회 정무위원회 소속 이인영 더불어민주당 의원실에 제출한 자료에 따르면 지난해 국민은행의 가계대출 증가액은 2조1270억원으로, 연간 목표치(2조61억원)를 1209억원을 초과했다.
시중 5대 은행 가운데 목표치를 초과한 곳은 국민은행이 유일했다. 다른 은행들은 연말 신규 대출을 엄격히 제한하면서 목표치 이내로 총량을 관리한 것으로 집계됐다. 하나은행은 지난해 가계대출이 7833억원 늘어 목표치(9102억원)의 86.0% 수준이었고, 농협은행은 같은 기간 1조4094억원 증가해 목표치(2조1200억원)의 66.5%만 채웠다. 신한은행의 가계대출 증가액은 8640억원, 우리은행은 5625억원으로 각각 목표치의 53.0%, 40.3%에 그쳤다.
제2금융권에서는 새마을금고의 초과 폭이 두드러졌다. 새마을금고는 지난해 가계대출을 전년 대비 5조3100억원 늘리면서 당초 설정된 목표치를 4배 가량 넘긴 것으로 알려졌다. 총량 초과액이 큰 만큼 초과분을 올해 목표치에 그대로 반영할 경우 신규 대출 취급이 어려워진다.
금융당국은 특정 금융사가 가계대출 목표치를 초과할 경우, 그 초과분을 다음 해 신규 대출 한도에서 차감하고 있다. 올해도 이런 원칙을 그대로 적용할 방침이다. 다만 지난해 6·27 부동산 대책 발표 당시 은행권 하반기 가계대출 증가액 목표치를 기존 대비 절반으로 낮춘 점은 일부 감안할 계획이다.
금융당국은 이달 말 발표할 2026년도 가계부채 관리 방안에 총량 관리 목표를 강화하는 내용을 담을 전망이다. 이억원 금융위원장은 최근 기자간담회에서 “은행권 가계대출 증가율이 1.8%인데 이보다 더 낮게 설정하려고 한다”고 밝혔다.
정부가 대출 총량을 엄격하게 관리하면서 5대 은행의 가계대출 잔액은 최근 두 달 연속 줄어들었다. 대출금리도 계속 오르고 있다. KB국민, 신한, 하나, 우리은행 등 4대 시중은행의 지난달 30일 기준 주택담보대출 고정(혼합형) 금리는 연 4.250~6.390%로 집계됐다. 일주일 전인 지난달 23일(6.369%)과 비교하면 금리 상단이 0.021% 포인트 올랐다.
결국 대출 문턱이 점점 높아져 실수요자들이 어려움을 겪는다는 지적이 나오고 있다. 이 의원은 “가계부채 관리를 이유로 은행과 상호금융권에 일률적인 총량 페널티를 적용하면 연말마다 대출 창구가 닫히고, 그 피해는 서민에게 집중된다”며 “초과 책임은 분명히 묻되, 상환 능력과 대출 목적을 세밀하게 구분하는 질적 관리 체계로 전환할 필요가 있다”고 말했다.
박성영 기자 psy@kmib.co.kr
