김어준 방송 간 유시민, ‘후단협’까지 언급 김민석 맹비난
‘검찰개혁 정부안’ 거론 해명 요구
정성호 겨냥 “대통령 위기” 경고도
합당 반대 정치인들엔 “위험 수위”
유시민 작가가 김어준씨 유튜브에 출연해 검찰개혁 정부안을 문제 삼으며 김민석 국무총리와 정성호 법무부 장관 등 내각 인사를 공개적으로 비판했다. 유 작가는 조국혁신당과의 합당 반대 목소리를 내는 여권 인사도 직격했다. 정청래 대표 측 견제에 나선 반청(반정청래)계를 조준하며 계파 간 균열 양상이 한층 선명해지는 모습이다.
유 작가는 2일 김어준씨 유튜브 ‘겸손은힘들다 뉴스공장’에서 공소청·중대범죄수사청법 입법예고안과 관련해 “김 총리가 ‘오케이’하지 않았는데 (해당 법안이) 나왔다면 정부 내에 질서가 없다는 뜻이고, 총리가 알고 내보냈다면 총리가 해명하고 바로잡아야 한다”고 평가했다. 정부안 자체가 잘못됐으며, 그로 인해 당내 불만이 터져 나온 책임은 김 총리에게 있다는 것이다.
유 작가는 “검찰 전체가 다 나쁘다거나 문제가 있는 것은 아니다”라는 정 장관의 지난달 12일 발언을 두고 “거의 망언” “민주당의 정신을 배신한 것” 등의 표현으로 강도 높게 비판했다. 그는 “그런 인식으로 검찰개혁 문제를 계속 다루면 이재명 대통령이 굉장히 심각한 정치적 위기에 직면할지도 모른다”고 경고했다. 그러면서 노무현 전 대통령 탄핵소추를 거론하며 “야당이 만만하게 보고 지지율이 낮으니까 탄핵으로 이어졌다. 검찰개혁 문제는 법리적 문제만이 아니라 민주당 주류 핵심 지지층의 깃발 같은 존재”라고 덧붙였다.
화살은 혁신당과의 합당에 반기를 든 여당 인사들에게도 향했다. 그는 “반대하는데 이유를 말할 수 없을 때 절차를 가지고 시비 거는 것”이라며 “위험 수위에 와 있는 정치인이 몇 보인다”고 엄포를 놨다.
유 작가는 합당이나 대의원·권리당원 1인1표제 등을 추진하는 것이 이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장의 지론과 일맥상통한다고 강조했다. 그는 “민주당에서 정치하는 분들은 이 수석부의장의 정치적 유언장(회고록)을 읽어야 한다”며 “영결식에서 김 총리가 울면서 ‘앞으로 누구와 상의해야 하느냐’던데 울지 말라. 여기 다 있다”고 말했다.
유 작가는 김대중 전 대통령 총재 시절의 민주당을 왕정에 빗대고, 2002년 대선 ‘후보단일화협의회(후단협) 사태’도 언급했다. 김 총리는 2002년 대선을 앞두고 탈당해 정몽준 캠프로 옮겨갔다가 정치적 역풍을 맞은 바 있다. 정 대표도 이날 최고위원회의에서 “옛날 제왕적 총재 시절에는 총재 1인이 합당을 결정하고 선언했다. 지금은 당원이 결정한다. 당대표도 의원도 승복해야 한다”고 말했다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
