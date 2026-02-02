[단독] 쿠팡 일용직 “퇴직금 관련 취업규칙 변경 설명 못 들어”
“퇴직금 미지급 대상 된 것도 못들어”
상설특검, 취업규칙 유효성 조사
정종철 쿠팡CFS 대표 피의자 소환
쿠팡 퇴직금 미지급 사건을 조사하는 상설특검이 쿠팡풀필먼트서비스(쿠팡CFS)가 취업규칙을 변경하며 그 내용을 충분히 설명하지 않았다는 일용직 근로자 진술을 확보한 것으로 2일 파악됐다. 특검은 진술을 토대로 변경된 취업규칙이 법적으로 유효한지 따져보는 중이다. 수사 기간을 30일 연장한 특검은 이날 정종철(사진) 쿠팡CFS 대표이사를 피의자 신분으로 불러 조사하며 수사에 속도를 내고 있다.
국민일보 취재를 종합하면 특검은 지난해 12월 26일 쿠팡CFS 물류센터에서 일한 일용직 근로자 A씨를 조사하며 “취업규칙 변경에 대한 어떠한 설명도 듣지 못했다”는 취지의 진술을 확보했다. A씨는 “취업규칙 변경은 물론이고, (본인이) 퇴직금 미지급 대상으로 변경된다는 내용의 통보도 받지 못했다”고 말했다고 한다.
A씨는 2022년 11월~2024년 4월에 경기 부천에 있는 쿠팡CFS 물류센터에서 일용직으로 근무했다. 이 기간에는 2주 연속 근무하지 않은 기간이 두 차례 껴 있었는데, 쿠팡CFS가 퇴직금 산정과 관련한 이른바 ‘리셋 규정’을 도입하면서 A씨는 퇴직금 지급 대상에서 제외됐다. 리셋 규정은 4주 평균 주당 근로시간이 한 번이라도 15시간 미만이 되면 그 시점부터 근속기간을 다시 계산하도록 했다.
쿠팡CFS는 취업규칙 변경을 통해 A씨를 비롯해 일용직 근로자 7명에게 퇴직금 1542만원을 지급하지 않아 근로자퇴직급여보장법(퇴직급여법)을 위반한 혐의를 받는다. 퇴직급여법 9조는 근로자가 퇴직한 경우 지급 사유가 발생한 날부터 14일 이내에 퇴직금을 지급하도록 규정하고 있다.
이와 관련해 특검은 쿠팡CFS가 변경한 취업규칙이 유효한지 여부를 먼저 검토 중이다. 특히 취업규칙 변경 과정에서 근로자와 사용자 사이 집단적 의사결정 절차를 거쳤는지를 중요하게 보는 것으로 전해졌다. 특검은 ‘취업규칙 변경 관련 설명을 듣지 못했다’는 A씨 진술이 이런 절차를 거치지 않은 정황이 될 수 있다고 본다. 변경과정에 문제가 있는 취업규칙을 이유로 퇴직금을 지급하지 않은 행위에 고의성이 있다고 볼 수 있는지도 함께 살펴보는 것으로 알려졌다.
수사 기간 30일 연장을 승인받은 특검은 쿠팡CFS 수뇌부 조사에 속도를 내고 있다. 특검은 이날 정 대표이사를 퇴직급여법 위반 혐의 피의자로 불러 조사했다. 특검은 남은 수사 기간 동안 퇴직금 미지급 사건에서 비롯된 인천지검 부천지청 지휘부의 ‘불기소 외압’ 의혹 조사에도 속도를 낼 전망이다.
이서현 기자 hyeon@kmib.co.kr
