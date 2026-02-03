“검색만 믿다가 다 죽는다”… 구글도 네이버도, AI 웹브라우저 전쟁 뛰어들었다
한·미 대표 포털 이용률 하락
구글, 크롬에 제미나이3 탑재
네이버, 2분기 AI 탭 신설 계획
한·미·중 주요 테크 기업들이 인공지능(AI) 웹브라우저 시장에 경쟁적으로 뛰어들고 있다. 기존의 전통적인 포털 검색 기능만으로는 AI 시대 이용자들에게 외면 당할 수 있다는 위기감이 번지고 있는 영향으로 풀이된다.
2일 소비자 데이터 플랫폼 오픈서베이에 따르면 포털 중심의 검색 구조가 생성형 AI 서비스를 중심으로 재편되는 양상은 수치로도 확인된다. 오픈서베이가 매년 발표하는 ‘검색 트렌드 리포트’를 보면 국내에서 정보 검색 시 챗GPT를 이용하는 비율은 2024년 17.8%에서 지난해 12월 기준 54.5%로 급증했다.
포털 이용률은 일제히 하락했다. 네이버는 2023년 94.3%에서 지난해 12월 81.6%로, 같은 기간 구글은 77.7%에서 61.3%로 이용률이 떨어졌다. 오픈서베이 관계자는 “챗GPT 사용자 중 답변 실패 시 다른 생성형 AI를 사용하는 비중이 급증했다”며 “전통적 검색 서비스보다 AI에 대한 의존도가 커지는 현상”이라고 말했다.
기업들은 AI 웹브라우저 개발을 통해 돌파구를 모색하고 있다. 구글은 지난달 28일(현지시간) 크롬 브라우저에 ‘제미나이3’를 탑재해 AI가 이용자 대신 정보를 탐색하고 작업을 수행할 수 있게 했다. 사용자의 웹 화면을 실시간으로 인식해 필요한 정보를 제공하고 이미지를 생성해주는 방식이다. 지메일·지도·캘린더·쇼핑·항공권 예약 등 구글 생태계 전반과도 연결된다.
AI 웹브라우저는 향후 AI 에이전트 서비스로 나아가기 위한 전환점이기도 하다. 이용자의 검색 맥락과 행동 패턴을 분석해 예약·구매·일정 관리 등 복합적인 작업을 능동적으로 수행하는 AI 비서로 진화하는 데 직접적인 토대가 되는 것이다. 대표 AI 기업인 퍼플렉시티와 오픈AI도 각각 지난해 7월과 10월 일찌감치 ‘코멧’ ‘아틀라스’라는 AI 웹브라우저를 출시했다.
중국 딥시크도 이런 흐름에 가세했다. 딥시크는 최근 텍스트·이미지·오디오 등 다양한 입력값을 처리하는 멀티모달 방식의 AI 검색 엔진을 개발할 수 있는 기술자 채용에 나섰다. 또 AI 에이전트 플랫폼을 구축할 인력도 모집 중인 것으로 전해졌다.
국내 기업들도 대응에 나섰다. 네이버는 올해 1분기 중 네이버플러스 스토어에 ‘AI 쇼핑 에이전트’를 적용하고 2분기에는 통합 검색에 ‘AI 탭’을 신설한다. 카카오도 올 상반기 카카오톡에 AI 에이전트를 결합한 ‘카나나 인 카카오톡’과 대화형 AI 검색 서비스 ‘카나나 서치’를 출시한다. 포털 다음 인수를 추진 중인 업스테이지는 자사 거대언어모델(LLM) ‘솔라’와 다음을 결합한 차세대 AI 플랫폼 구축에 나설 것으로 전망된다.
IT 업계 관계자는 “지금 당장은 AI 웹브라우저나 에이전트 활용도가 낮을 수 있지만 몇 년 안으로 판도가 뒤바뀔 것”이라며 “GPU 등 AI 서비스 확장을 뒷받침할 핵심 자원을 얼마나 선제적으로 확보하느냐가 관건”이라고 말했다.
양윤선 기자 sun@kmib.co.kr
