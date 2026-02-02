광부·임산부 덮친 러시아 드론 폭탄
우크라 통근버스 피격 19명 사상
종전협상 위한 ‘3자 회담’은 연기
러시아가 우크라이나 대중교통과 병원 등 민간인을 겨냥한 공격을 지속하고 있다. 혹한기 에너지 시설에 대한 공격 중단을 약속한 이후 해당 시설에 대한 공격은 잦아들었으나 민간을 노린 공격이 계속돼 인명 피해가 늘고 있다. 반면 미국을 포함한 3자 회담은 연기되는 등 종전협상이 좀처럼 속도를 내지 못하고 있다.
로이터통신은 1일(현지시간) 러시아군의 드론 공격으로 우크라이나 남동부 드니프로페트로우스크주에서 광부들을 태운 에너지기업 DTEK 통근버스가 피격돼 최소 12명이 사망하고 7명이 다쳤다고 보도했다. 같은 날 자포리자주 한 산부인과 병원도 두 차례 공격받아 어린이 1명을 포함해 최소 9명이 부상을 입었다. 전날 밤에는 드니프로페트로우스크주 민가에 대한 드론 공격으로 2명이 숨지고 주택 3채와 차량 1대가 파손됐다.
최전선에서도 러시아의 공격이 이어졌다. 러시아 국방부는 이날 하르키우주 마을 2곳을 장악하고 인프라 시설을 타격했다고 밝혔다. 우크라이나 당국은 러시아가 최근 일주일간 공격용 드론 980대와 유도항공폭탄 1100발, 미사일 2발을 발사했다고 집계했다. 지난달 한 달 기준 공격용 드론 6000대 이상과 유도항공폭탄 5500발, 미사일 158발이 발사된 것으로 나타났다.
볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 엑스에 “광부들을 태운 민간 버스를 겨냥한 러시아의 드론 공격은 사태 악화의 책임이 러시아에 있음을 다시 한번 보여준다”며 “4일 열릴 3자 회담에서 긴장 완화와 공습 축소를 위한 미국의 적극적인 역할을 기대한다”고 밝혔다.
러시아와 우크라이나가 미국 중재하에 종전안을 논의하는 3자 회담은 당초 1일 아랍에미리트(UAE) 아부다비에서 개최될 예정이었으나 오는 4~5일로 연기됐다. 앞서 젤렌스키 대통령은 “우리는 실질적인 논의를 할 준비가 돼 있다. 이번 회담을 통해 존엄한 진짜 종전에 가까워지기를 바란다”고 말했다.
뉴욕타임스는 일정 연기가 지난달 31일 미국과 러시아 대표단이 미 플로리다주 마이애미에서 별도로 회동한 뒤 이뤄졌다고 전했다. 스티브 위트코프 미국 대통령 특사와 러시아 국부펀드 대표이자 러시아 특사인 키릴 드미트리예프가 회담을 가졌으며, 구체적인 논의 내용은 공개되지 않았다.
오는 4~5일로 예정된 회담은 지난달 23~24일 아부다비에서 열린 회담의 후속 논의다. 돈바스 등 영토 문제와 우크라이나 안전보장 방안을 둘러싼 이견이 여전해 실질적 진전이 나올지 불투명하다는 관측이 나온다.
조승현 기자 chosh@kmib.co.kr
