현대모비스, 작년 수주 13조 돌파… 현대차·기아 판매도 ‘선방’

신흥국 공략… 목표치 23% 초과

현대차 1.0% 줄고 기아 2.4% 늘어

관세 부담에도 750만대 판매 목표

국민일보DB

현대자동차그룹 핵심 계열사인 현대모비스가 지난해 현대차·기아를 제외한 해외 완성차 업체를 대상으로 총 13조2000억원의 일감을 수주했다. 당초 목표 수주액의 23%를 초과 달성한 수치다. 현대차·기아는 미국 관세 불확실성에도 올해 1월 55만3000여대의 판매실적을 올리며 선방했다.



현대모비스는 2일 지난해 수주 성과가 91억7000만 달러(약 13조2000억원)였다고 밝혔다. 목표치였던 74억5000만 달러를 23% 넘어섰고, 지난해 수주액(25억7000만 달러)보다 3.6배 늘어난 성적표다. 대규모 전동화 부품을 신규 수주하고, 고부가가치 전장부품 공급을 확대한 데 이어 중국·인도 등 신흥국 시장을 공략하는 전략이 들어맞았다.



특히 북미와 유럽의 글로벌 메이저 업체 두 곳으로부터 전동화 핵심부품인 배터리시스템(BSA)과 섀시 모듈을 각각 수주했다. 보안 유지와 변동 가능성을 고려해 고객사와 세부 액수를 공개하지 않았지만, 지난해 수주액의 상당 부분을 차지한 것으로 알려졌다. BSA, 섀시 모듈 등 초대형 부품은 생산 시설과 물류시스템 구축 투자가 함께 이뤄지기 때문에 10년 이상 장기간 공급 효과가 기대된다는 게 현대모비스의 설명이다.





현대모비스는 북미의 다른 메이저 업체로부터 휴먼머신인터페이스(HMI) 제품도 수주했고, 한 세단 전문 브랜드에는 사운드 시스템을 공급하기로 했다. HMI는 현대모비스가 주력으로 육성하는 전장부품이다. 현대모비스 측은 “글로벌 완성차 업체들이 전기차 캐즘(일시적 수요 정체)으로 신차 출시 계획을 잇달아 변경하는 가운데 거둔 성과”라고 자평했다.



국내 완성차 1·2위 업체인 현대차와 기아는 지난달 국내외 시장에서 총 55만3256대를 판매했다. 이 가운데 현대차는 30만7699대, 기아는 24만5557대를 기록했다. 지난해 같은 달과 비교해 현대차는 1.0% 줄었고, 기아는 2.4% 판매량이 늘었다.



국내외로 나눠보면 현대차는 국내에선 지난해보다 9.0% 증가한 5만208대를 팔았고, 해외에선 25만7491대가 팔려 2.8% 감소했다. 기아는 국내 4만3107대, 해외 20만2165대로 각각 12.2%와 0.4%가 늘었다. 전 세계에서 가장 많이 팔린 차는 스포티지로 4만7788대를 기록했다. 국내 판매 1위는 8388대가 팔린 쏘렌토였다. 앞서 현대차·기아는 미국 관세 부담에도 올해 총 750만8300대를 판매하겠다는 목표를 제시했다. 지난해 판매실적 727만3983대보다 3.2% 늘어난 수치다.



르노코리아·한국GM·KG모빌리티 등 중견 3사의 올해 첫 월간 판매실적도 공개됐다. 르노코리아는 총 3732대를 팔았다. 중형 스포츠유틸리티차(SUV) 그랑 콜레오스가 실적을 견인했지만 지난해 같은 기간보다 2.2% 판매량이 줄었다. 한국GM는 전년 대비 41.4% 증가한 4만4703대로 집계됐다. KG모빌리티는 9.5% 증가한 8836대였다.



박장군 기자 general@kmib.co.kr



