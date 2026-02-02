김경 일가 핵심재단, 직원 없는 ‘깡통 조직’… 로비 창구였나
서울시 산하단체 사업 수주한 재단
상근 직원 있다더니 빈 책장·의자뿐
가족 법인끼리 자금 출연·사무실 공유
김경 전 서울시의원 일가 법인 사무실 중 하나가 사실상 ‘깡통’ 상태로 파악되면서 김 전 시의원이 정치권 로비를 위해 법인·재단 등을 활용했다는 의혹이 제기된다. 김 전 시의원과 그 가족들은 법인·재단을 설립, 서로 자금을 출연하거나 사무실을 무료로 제공하는 방식으로 운영해 왔다.
2일 방문한 서울 동대문구 김 전 시의원 일가의 A재단 사무실은 의자와 빈 책장 등 집기만이 남아 있었다. A재단 누리집에는 법인 업무 전담 직원 2명이 상근한다는 설명이 있었으나 사무실에 출근한 직원은 없었다. 2024년 창립된 A재단은 별다른 실적이 없던 지난해 서울시 산하 중장년 일자리·복지 센터인 ‘50플러스센터’ 동대문 지점과 성동구의 노인복지관 위탁 사업을 수주했다.
A재단은 김 전 시의원 일가 재단의 핵심 중 하나다. 그의 동생이 대표로 있는 시공사에서 23억원을 출연받았다. 해당 시공사는 2022~2023년 서울 강동구 천호동에 오피스텔 건물을 지은 후 서울주택도시개발공사(SH)에 매각해 282억원의 매출을 냈다. 매각 논의 당시 김 전 시의원은 서울시의회 도시계획관리위원회 소속이었다.
해당 재단 이사회 또한 김 전 시의원의 측근들로 구성됐다. 그의 후원회 회계 책임자 B씨(55)가 이사로, 서울대 공대 미래융합기술최고위과정(FIP)을 함께 이수한 C씨가 감사로 이름을 올렸다. A재단은 2024년 4월 설립됐는데, 설립 당시 임원과 같은 해 6월 창립총회 당시 임원 구성이 바뀌기도 했다. 현 대표이사 D씨는 재단 합류 계기를 묻는 말에 “할 말이 없다”고 답했다.
김 전 시의원 일가의 재단·법인들은 사무실을 공유하거나 자금을 서로 출연하는 식으로 얽혀 있다. 김 전 시의원의 공천헌금 로비 통로로 추정되는 E재단은 김 전 시의원 명의의 사무실에 위치해 있다. 김 전 시의원의 동생이 운영 중인 시공사는 E재단에 20억원을 출연했다. E재단 창립총회에는 김 전 시의원의 동생 2명과 C씨가 참석했다. A재단 이사인 G교수도 창립총회 참석 명단에 올랐다. 김 전 시의원 동생의 시공사와 같은 사무실에 법인을 운영 중인 H씨도 총회에 참석했다. H씨는 A재단의 채용 담당자로도 올라와 있다.
경찰은 얽혀 있는 김 전 시의원 일가와 측근이 공천헌금 의혹에 연루돼 있는지 수사를 확대할 전망이다. 김 전 시의원에게 공천헌금 1억원을 수수했다는 의혹을 받는 강선우 무소속(전 더불어민주당) 의원에 대해 구속영장 신청 전 재소환을 검토 중인 것으로 알려졌다.
글·사진=권민지 기자 10000g@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사