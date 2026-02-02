중국 해경, 센카쿠열도 순찰 영상 첫 공개
중국이 일본과 영유권 분쟁 중인 센카쿠열도(댜오위다오) 인근을 순찰하는 영상을 처음 공개했다. 다카이치 사나에 일본 총리의 ‘대만 유사시 개입’ 시사 발언을 놓고 갈등 중인 일본을 압박하려는 의도로 풀이된다.
중국 해경은 1일 소셜미디어에 공개한 ‘바다에서의 법 집행’이라는 홍보영상에서 해경선이 댜오위다오 인근 해상을 순찰하는 모습을 공개했다. 관영 환구시보는 “중국 해경이 댜오위다오 순찰 영상을 공개한 것은 처음”이라며 “해경선은 댜오위다오의 12해리 영해 내로 가까이 접근했다”고 짚었다.
중국 해경은 지난달 30일 해경법 시행 5주년 기자회견에서 “2025년 한 해 댜오위다오 인근에서 중국 해경이 해상 순찰을 벌인 날이 357일에 달했다”고 밝혔다. 중국은 2010년 일본 당국의 중국 어선 나포와 2012년 일본 정부의 센카쿠열도 국유화에 반발해 대일 보복 조치와 함께 전국적인 반일 운동을 전개했다.
중국 국방부 대변인은 지난달 29일 브리핑에서 일본 당국이 조사 명목으로 이곳 섬에 상륙할 가능성에 대해 “댜오위다오와 그 부속 섬들은 중국의 고유 영토”라며 “영토 주권과 해양 권익을 수호하기 위해 효과적인 조치를 취할 것”이라고 밝혔다.
베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.kr
