한·미 무역 이슈, 관세·비관세 얽히고설킨 ‘고차방정식’

김정관 “관세 인상 조치 이미 시작”

빅테크 규제·쿠팡 제재 사태까지

비관세 장벽 문제도 복잡하게 꼬여

상호관세 정산 시점도 코앞 다가와

김정관(오른쪽 세 번째) 산업통상부 장관이 지난달 29일(현지시간) 미국 워싱턴 DC 상무부 회의실에서 하워드 러트닉(왼쪽 두 번째) 미 상무부 장관과 관세 등과 통상 현안을 논의하고 있다. 뉴시스

한·미 무역 이슈가 관세와 비관세 장벽이 사방으로 얽힌 고차 방정식으로 흐르고 있다. 미국의 ‘한국산 제품 25% 관세’ 시간표는 초읽기에 들어섰다. 김정관 산업통상부 장관은 지난달 29~30일(현지시간) 하워드 러트닉 미 상무장관과 만난 뒤 귀국길에서 “오해는 해소했다”면서도 “관세 인상 조치는 이미 시작된 것”이라고 말했다. 인상된 관세율은 미 연방관보(FR) 게재 즉시 적용된다. 미 당국이 행정 절차에 얼마나 속도를 내느냐에 달린 셈이다.



한·미 간 냉기류가 흐르는 분야는 관세만이 아니다. 김 장관은 돌아왔지만 비관세 장벽 협상을 담당하는 여한구 산업부 통상교섭본부장은 미국에 남았다. 여 본부장은 오는 5일까지 카운터파트인 제이미슨 그리어 미 무역대표부(USTR) 대표 등 조야 인사와 접촉하며 아웃리치(대외 접촉) 활동을 벌일 예정이다. 미 당국자와 의회, 업계 관계자 등을 상대로 현지 동향을 파악하고 설득 작업에 나설 것으로 알려졌다. 디지털·빅테크 규제 논란부터 쿠팡 제재 사태까지 비관세 장벽 문제가 복잡하게 꼬인 상황이 투영됐다는 해석이 나온다.



정부는 그동안 미국의 관세 인상 통보와 비관세 장벽 갈등에 직접적인 인과관계는 없다고 강조해 왔다. 그러나 미국이 관세와 비관세 장벽 이슈로 제기한 항목엔 ‘약속 불이행’을 지적하는 대목이 공통적으로 등장한다. 관세 측면에선 한국의 ‘대미투자특별법’ 국회 처리 지연을 지목했다. 지난해 한·미 무역 합의를 이행하지 않는다는 것이다. 이와 별개로 이달 중순 제임스 헬러 주한 미국대사대리 명의로 한국 정부에 보낸 서한에는 빅테크 등 미국 기업 차별 금지 등 무역 합의 사안에 대한 이행을 촉구하는 내용이 담겼다.





한·미 통상 현안으로 부상한 쿠팡 사태도 갈수록 껄끄러운 주제가 되고 있다. 최근 쿠팡 투자사인 그린옥스와 알티미터가 한국 정부에 중재 의향서를 보내는 등 국제투자분쟁(ISDS) 중재 절차에 나선 가운데, 케빈 워시 전 쿠팡 사외이사까지 차기 연방준비위원회 의장 후보자로 지목됐다. 워시 후보자가 관세 정책에 직접 영향력을 행사하진 못하더라도, 쿠팡의 현지 영향력을 나타내는 대목으로 해석된다. 미 상원 로비 보고서(LD-2) 등에 따르면 쿠팡은 미 현지 로비 비용으로 2024년 387만 달러, 지난해 227만 달러 등 최근 5년간 약 1015만 달러(약 148억원)를 썼다.



한·미 냉기류 속에 자유무역협정(FTA) 공동위원회도 감감무소식이다. 지난해 말 개최 무산 이후 논의가 사실상 중단된 상태다. 당초 대미 투자 확대와 비관세 장벽 해소 등이 논의 테이블에 오를 예정이었다.



국내 기업이 트럼프 행정부가 부과한 상호관세를 정산할 시점도 코앞으로 다가왔다. 한국무역협회에 따르면 미국 관세국경보호청(CBP)은 수입자가 신고·납부한 관세를 검토해 확정하는 ‘정산’ 절차를 통관일 이후 약 314일이 지난 시점에 진행한다. 지난해 4월 5일 한국산 제품에 대해 부과된 10% 보편관세가 이달 중순부터 시작된다. 넉 달 뒤엔 지난해 8월 국가별로 다르게 부과된 관세(한국 15%)에 대한 정산 시점이 다가온다.



대미 관세 정산은 미국 연방대법원의 상호관세 확정판결과 맞물려 더욱 복잡한 문제로 부상하고 있다. 1·2심에 이어 연방대법원까지 상호관세 부과가 위법하다고 판결하면 환급 절차가 시작될 전망이다. 다만 대법원 판결과 별개로 ‘관세 정산’ 일정은 기존대로 이달 중순부터 진행될 것으로 보인다.



문제는 정산이 이뤄진 이후엔 관세를 환급받는 절차가 까다로워진다는 점이다. 정산 전에는 ‘사후정정 신고’(PSC)로 비교적 간단하게 환급을 받을 수 있다. 정산이 완료되면 CBP 결정에 대한 이의제기나 국제무역법원 제소 등을 거쳐야 한다. 대기업의 경우 미국 현지 법인 등이 ‘수입신고자’(IOR)로 통관해 직접 환급을 청구할 길이 있지만, 중소·중견 기업은 미국 수입업자에게 직접 수출한 경우가 많다. 계약서상 관세 환급 조항이 있다면 환급금을 분배받을 수 있지만 조항이 없는 경우 미 수입업자와 환급금 분쟁이 생길 수 있다.



한아름 무역협회 국제무역통상연구원 수석연구원은 “중소·중견기업은 관세 환급 등에 충분히 대응하기 어려운 상황이다. 정부·수출 지원 기관 등을 활용해 선제적 대응책 마련이 필요하다”고 했다.



세종=양민철 기자 listen@kmib.co.kr



