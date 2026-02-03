‘워시 후폭풍’에 환율 24.8원 뛰었다… 고환율 공포 속 변동성 확대 불가피
한때 1464.8원까지… 1464.3원 마감
워시 공식 입장 낸 후 진정세 예상도
‘워시 후폭풍’에 2일 원·달러 환율이 하루 만에 20원 넘게 올랐다. 외국인의 주식 순매도가 이어지면서 환율은 장중 1465원대를 위협할 정도로 치솟았다. 최근 1420원대까지 내려왔던 환율이 불과 며칠 만에 급반등하면서 고환율 공포가 다시 커지고 있다. 당분간 미국발 환율 변동성이 커질 수 있다는 분석이 나온다.
이날 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전장보다 24.8원 급등한 1464.3원에 주간거래를 마쳤다. 주간종가 기준으로 지난달 23일(1465.8원) 이후 가장 높은 수준이다. 환율은 11.5원 오른 1451.0원으로 출발한 뒤 점차 상승 폭을 키웠다. 장중 한때 1464.8원까지 치솟았다가 막판에 낙폭이 줄었다.
이번 환율 급등에는 복합적인 원인이 작용한 것으로 분석된다. 케빈 워시 차기 미국 연방준비제도(Fed·연준) 의장 후보자 지명 이후 외환시장 불확실성이 커졌다. 다카이치 사나에 일본 총리가 엔화 약세를 용인하는 취지의 발언을 하며 엔화 가치가 하락했다. 외국인투자자들의 국내주식 투매까지 겹쳤다. 외국인은 2일 유가증권시장에서 주식 2조5150억원어치를 순매도하면서 원화 약세 압력이 커졌다.
전문가들은 청문회를 앞두고 있는 워시 후보자가 시장 관련 공식 발언을 내놓기 전까지는 환율 변동성이 확대될 수 있다고 분석한다. 민경원 우리은행 연구원은 “워시 후보자가 금리를 어떻게 하겠다는 직접적인 발언이 아닌 그저 ‘걱정하지 말라’ 정도의 입장만 밝혀도 환율이 진정세로 돌아올 수 있다”며 “그전까지는 외국인 자금 매도세와 위험자산 투매가 겹치면서 원화 약세 분위기가 이어질 것”이라고 말했다.
다만 원·달러 환율 상방 압력이 계속될지는 미지수라는 의견도 있다. 박상현 iM증권 연구원은 “미 연방정부 셧다운 재발 우려가 진정되고 이란발 리스크도 소강 국면에 진입하면서 외환시장의 관심은 차기 연준의장의 성향에 집중되는 상황”이라며 “워시 후보자가 매파일지 비둘기인지는 좀 더 지켜봐야 할 것”이라고 말했다.
박세환 기자 foryou@kmib.co.kr
