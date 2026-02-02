김건희 ‘징역 1년8개월’ 항소 “여론재판이 사법판단 대신해”

설명자료 내고 “목걸이 받은 적 없다”

통일교 측으로부터 청탁 대가로 금품을 수수한 혐의로 1심에서 징역 1년8개월을 선고받은 김건희 여사 측이 2일 항소했다. 김 여사 측은 “광장의 여론재판이나 정치적 프레임에 의해 형성된 비난과 평가가 사법적 판단을 대신하는 일이 반복되지 않기를 기대한다”고 밝혔다.



김 여사 측은 2일 9쪽 분량의 항소장 제출 관련 설명자료를 내고 1심에서 유무죄가 갈린 각 혐의에 대한 입장을 내놨다. 도이치모터스 주가조작 혐의는 1심 법원이 무죄로 판단했음에도 관련 판결들과 비교해 가며 적극 항변에 나섰다. 김 여사 측은 “선행 판결은 김 여사와 같이 도이치모터스에 투자한 손모씨에 대해서도 공동정범 성립을 부정하고 방조범의 책임만 인정했다”며 “손씨는 김 여사보다 약 5배 많은 100억원의 자금을 동원했고, 가담 기간도 김 여사 투자 기간의 10배”라고 강조했다. 그러면서 “손씨는 시세조종 주범들과 문자메시지 및 진술증거가 차고 넘치는 상황이었음에도 ‘기능적 행위지배’가 인정될 수 없어 공동정범으로 처벌할 수 없다고 판단했다”며 “증거도 전혀 없고 투자금도 훨씬 적은 김 여사를 공동정범으로 기소한다는 것 자체가 특검의 무리한 기소였음을 보여준다”고 주장했다.



김 여사 측은 마찬가지로 무죄가 선고된 여론조사 무상 수수 혐의에 대해서도 명태균씨가 실시한 58회 여론조사 비용을 2억7400만원으로 산정한 어떠한 객관적 근거 자료도 특검이 내놓지 못했다고 주장했다.



유죄가 인정된 통일교 금품 수수 혐의에는 “특검이 언급한 내용은 대통령 또는 영부인의 의지로 실현될 수 없는 사안”이라며 “(그라프) 목걸이는 김 여사가 받은 사실조차 없다. 목걸이와의 관련성을 인정한 판단에 대해서는 항소심에서 적극적으로 다툴 예정”이라고 밝혔다.



성윤수 기자



