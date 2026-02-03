‘야간 할증’ 전기료 개편에… ‘24시간 가동’ 철강·석화 울상

태양광 집중 낮 요금 인하 예정

야간 조업 많은 업계, 경영 부담

식품업계 등은 비용 절감 기대

“경쟁력 제고 위한 체계 세워야”



정부가 계절·시간대별 차등 적용 방식의 산업용 전기 요금 체계 개편을 예고하면서 산업계가 구체적 조정 폭과 시점에 촉각을 곤두세우고 있다. 조업 시간 조절이 가능한 업종은 비용을 줄이는 기회가 되지만, 24시간 가동이 필요한 산업은 안 그래도 전기료 부담이 큰 상황에서 ‘야간 할증’ 압박까지 더해질 수 있어서다.



2일 업계에 따르면 기업들은 정부의 전기요금 개편안 적용 시 미칠 손익 계산과 대응책 마련에 분주한 모습이다. 조업 시간 조정 가능 여부가 영업이익과 직결되는 만큼 업종별로 공정 재배치가 가능한지 등을 놓고 검토에 들어갔다.



앞서 기후에너지환경부는 지난 1일 태양광 발전이 집중되는 낮 시간대 산업용 전기료는 낮추고, 밤 시간대 요금은 올리는 전기료 체계 개편 계획을 공개했다. 현재 밤 시간대 요금이 낮보다 35~50% 저렴한 구조를 깨고 전력 소비 시간대를 바꾸겠다는 취지다.



산업 현장의 온도 차는 뚜렷하다. 주간 조업 비중이 높거나 작업 시간 조정이 가능한 식품·섬유·소비재 업계는 이번 개편을 비용 절감 기회로 보고 세부 요율 발표를 기다리고 있다. 2013년 주간 2교대제를 정착시킨 현대차와 기아 등 자동차 업계도 낮 시간대 전기료 인하의 수혜를 입을 수 있다.





반면 24시간 연속 공정이 필요한 업계는 이번 개편이 전기료 부담 증가로 이어지지 않을까 노심초사하는 분위기다. 반도체 업계 관계자는 “반도체 생산 라인은 24시간 가동되기 때문에 밤 시간대 전기료 인상은 부담이 될 수밖에 없다”고 말했다.



생산원가에서 전력비용이 차지하는 비중이 높은 편인 석유화학과 철강업계도 경영 부담이 늘어날 수 있다고 우려한다. 석유화학 업종은 전기료 비중이 생산원가의 5~8%에 달한다. 석화 업계 관계자는 “시황과 수익성 모두 좋지 않은 상황이어서 비용 구조 변화에 민감할 수밖에 없다”며 “향후 조정 방향을 주의 깊게 보고 있다”고 설명했다.



이들 업계에선 산업용 전기료 개편이 ‘우회적 증세’로 연결돼선 안 된다는 목소리도 나왔다. 특히 단순 시간대별 조정이 아니라 위기 업종에 대한 특화 지원, 기업별 상황에 맞는 전력 선택권 확대 등 보다 유연한 제도적 뒷받침이 필요하다는 반응이다. 한 업계 관계자는 “제조업 경쟁력을 유지하기 위해서는 단순히 낮과 밤의 요금을 바꾸는 차원을 넘어 제조업 경쟁력 제고를 위한 합리적인 체계가 마련돼야 한다”고 말했다.



산업계 일각에서는 사실상의 전기 요금 인상으로 방향이 결정되면 ‘전기료발(發) 인플레이션’이 일어날 수 있다는 관측도 나온다. 전기료 인상으로 반도체나 철강·석화 업계 등의 생산원가가 오르면 이 여파가 공급망을 타고 산업 전반의 도미노 요금 인상 압박으로 전이될 수 있다는 얘기다.



재계의 한 관계자는 “전기료 인상이 불가피하다면 장치 산업과 소재·부품·장치 업종에 특화된 에너지 보조금이나 세제 지원 등 완충 지대를 반드시 마련해야 한다”고 주문했다.



허경구 손재호 기자 nine@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 정부가 계절·시간대별 차등 적용 방식의 산업용 전기 요금 체계 개편을 예고하면서 산업계가 구체적 조정 폭과 시점에 촉각을 곤두세우고 있다. 조업 시간 조절이 가능한 업종은 비용을 줄이는 기회가 되지만, 24시간 가동이 필요한 산업은 안 그래도 전기료 부담이 큰 상황에서 ‘야간 할증’ 압박까지 더해질 수 있어서다.2일 업계에 따르면 기업들은 정부의 전기요금 개편안 적용 시 미칠 손익 계산과 대응책 마련에 분주한 모습이다. 조업 시간 조정 가능 여부가 영업이익과 직결되는 만큼 업종별로 공정 재배치가 가능한지 등을 놓고 검토에 들어갔다.앞서 기후에너지환경부는 지난 1일 태양광 발전이 집중되는 낮 시간대 산업용 전기료는 낮추고, 밤 시간대 요금은 올리는 전기료 체계 개편 계획을 공개했다. 현재 밤 시간대 요금이 낮보다 35~50% 저렴한 구조를 깨고 전력 소비 시간대를 바꾸겠다는 취지다.산업 현장의 온도 차는 뚜렷하다. 주간 조업 비중이 높거나 작업 시간 조정이 가능한 식품·섬유·소비재 업계는 이번 개편을 비용 절감 기회로 보고 세부 요율 발표를 기다리고 있다. 2013년 주간 2교대제를 정착시킨 현대차와 기아 등 자동차 업계도 낮 시간대 전기료 인하의 수혜를 입을 수 있다.반면 24시간 연속 공정이 필요한 업계는 이번 개편이 전기료 부담 증가로 이어지지 않을까 노심초사하는 분위기다. 반도체 업계 관계자는 “반도체 생산 라인은 24시간 가동되기 때문에 밤 시간대 전기료 인상은 부담이 될 수밖에 없다”고 말했다.생산원가에서 전력비용이 차지하는 비중이 높은 편인 석유화학과 철강업계도 경영 부담이 늘어날 수 있다고 우려한다. 석유화학 업종은 전기료 비중이 생산원가의 5~8%에 달한다. 석화 업계 관계자는 “시황과 수익성 모두 좋지 않은 상황이어서 비용 구조 변화에 민감할 수밖에 없다”며 “향후 조정 방향을 주의 깊게 보고 있다”고 설명했다.이들 업계에선 산업용 전기료 개편이 ‘우회적 증세’로 연결돼선 안 된다는 목소리도 나왔다. 특히 단순 시간대별 조정이 아니라 위기 업종에 대한 특화 지원, 기업별 상황에 맞는 전력 선택권 확대 등 보다 유연한 제도적 뒷받침이 필요하다는 반응이다. 한 업계 관계자는 “제조업 경쟁력을 유지하기 위해서는 단순히 낮과 밤의 요금을 바꾸는 차원을 넘어 제조업 경쟁력 제고를 위한 합리적인 체계가 마련돼야 한다”고 말했다.산업계 일각에서는 사실상의 전기 요금 인상으로 방향이 결정되면 ‘전기료발(發) 인플레이션’이 일어날 수 있다는 관측도 나온다. 전기료 인상으로 반도체나 철강·석화 업계 등의 생산원가가 오르면 이 여파가 공급망을 타고 산업 전반의 도미노 요금 인상 압박으로 전이될 수 있다는 얘기다.재계의 한 관계자는 “전기료 인상이 불가피하다면 장치 산업과 소재·부품·장치 업종에 특화된 에너지 보조금이나 세제 지원 등 완충 지대를 반드시 마련해야 한다”고 주문했다.허경구 손재호 기자 nine@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지