여당 서울시장 후보 경선 레이스 여론조사 1위 정원오 등판에 후끈
정, 출판기념회 개최 공개 행보
전현희, 출마 알리는 기자회견
본선행 관문 3위 싸움 치열할 듯
6·3 지방선거 예비후보자 등록 개시를 하루 앞둔 2일 서울시장을 노리는 7명의 여권 인사의 윤곽이 드러났다. 주요 여론조사에서 1위를 달리고 있는 정원오 서울 성동구청장이 출판기념회를 열며 공개 행보에 나섰고, 더불어민주당 최고위원직을 던지며 배수진을 친 전현희 의원은 기자회견을 통해 공식 출마를 선언했다.
정 구청장은 이날 성동구에서 개최한 ‘매우 만족, 정원오입니다’ 출판기념회에서 “도시는 큰 구호로 바뀌는 것이 아니라 생활 속 불편을 하나씩 꾸준히 해결해나갈 때 달라진다”며 “시민의 일상을 나아지게 할 작은 변화를 오래 듣고, 다시 살피고, 끝까지 실천할 때 도시는 반드시 바뀐다”고 말했다. 이날 출판기념회에는 김용 전 민주연구원 부원장과 윤여준 전 환경부 장관 등 범여권 인사들과 민주당 박홍근·허영·이해식·채현일 의원 등이 참석했다. 일찌감치 서울시장 출사표를 낸 박 의원은 “다음 서울시장은 유능하고 일 잘하는 사람, 품격을 갖춘 사람이 돼야 한다”며 “서로 합심해 진짜 변화를 만들어갔으면 좋겠다”고 덕담했다.
전 의원은 이날 출마 기자회견에서 오세훈 시장을 조준하며 첫 공약으로 동대문디자인플라자(DDP) 해체를 제시했다. 전 의원은 “(DDP는) 동대문 일대 상권을 죽게 만든 전시성 행정의 대표 사례”며 해당 자리에 다목적 실내 경기장(아레나)인 ‘서울 돔’을 세우겠다고 밝혔다.
현재까지 민주당에서 서울시장 공식 출마 의사를 밝힌 인사는 전 의원과 박 의원, 서영교·박주민·김영배 의원이다. 정 구청장과 박용진 전 의원까지 출사표를 내면 후보는 7명으로 늘어난다.
주요 여론조사에선 정 구청장과 박주민 의원이 선두권이다. 윈지코리아컨설팅이 지난달 25~26일 서울 유권자 1003명을 대상으로 한 조사(무선 ARS 100%, 표본오차 95% 신뢰수준에서 ±3.1% 포인트)에서 정 구청장이 23.6%로 1위를 기록했다. 박주민 의원은 10.1%로 뒤를 이었다. 이어 서영교 의원 6.1%, 박용진 의원 5.2%, 박홍근·전현희 의원 각 2.6%, 김영배 의원 2.1% 순이었다(자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 참조).
이에 따라 예비경선을 통과할 마지막 관문인 ‘3위’ 자리를 놓고 치열한 경쟁이 예상된다. 경선 룰도 변수다. 지난해 말 정청래 대표는 1차 예비경선을 권리당원 100% 투표로 치르고, 본경선은 권리당원 50%·일반국민 50% 방식을 적용하겠다고 밝힌 바 있다.
윤예솔 기자 pinetree23@kmib.co.kr
