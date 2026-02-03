韓 패럴림픽 선수단 위대한 도전… “금1·동1 목표”
알파인스키 등 5개 종목 16명 출전
신의현·김윤지 등 금빛 질주 예고
2026 밀라노·코르티나담페초 동계패럴림픽에 나서는 한국 선수단이 금빛 선전을 다짐했다. 4년 전 ‘노메달’에 그친 아픔을 말끔히 씻어내겠다는 각오다.
정진완 대한장애인체육회 회장은 2일 서울 송파구 올림픽파크텔에서 열린 한국 선수단 결단식에서 “주인공은 선수 여러분”이라며 “포기하지 않고 인고의 시간을 견뎌 이 자리에 선 과정 자체가 이미 값진 성취이자 대한민국 장애인체육의 가장 큰 자산”이라고 말했다. 패럴림픽은 다음 달 6일부터 15일까지 10일간 열린다.
한국은 이번 대회 5개 종목(알파인스키·스노보드·바이애슬론·크로스컨트리·휠체어컬링)에 40여명의 선수단(선수 16명)을 파견할 계획이다. 금메달 1개, 동메달 1개를 따고 종합순위 20위권에 진입한다는 목표를 세웠다. 앞서 2018년 평창 대회에서 노르딕스키의 신의현이 한국 사상 첫 금메달을 따냈지만, 직전 베이징 대회에선 메달 획득에 실패했다.
한국 장애인 스포츠 간판스타 김윤지가 설원에서 금빛 질주를 예고한다. 여름엔 수영 선수로도 활약하는 그는 생애 첫 패럴림픽에서 크로스컨트리와 바이애슬론 ‘멀티 메달’을 노린다. 최근 국제스키연맹(FIS) 파라 크로스컨트리 스키 월드컵, 국제바이애슬론연맹(IBU) 파라 바이애슬론 월드컵 등 출전하는 대회마다 금메달을 휩쓸며 예열을 마쳤다. 알파인스키 활강 종목 세계 랭킹 3위 최사라(가이드 어은미)도 출격한다.
컬링에선 백혜진(믹스더블), 남봉광(4인조) 부부가 서로 다른 종목에 출전해 메달 사냥에 나선다. 백혜진은 두 번째, 남봉광은 첫 번째 패럴림픽 출전이다. 한국 믹스더블은 현재 세계 랭킹 1위다. 백혜진-이용석 조는 각자의 성을 딴 팀명 ‘200%’에 빗대 “200%의 가능성을 믿고 금메달에 도전하겠다”고 밝혔다.
양오열 선수단장은 출정사에서 “단지 메달을 얻기 위해 뛰는 게 아니다. 여러분의 한 장면이 누군가에겐 또 다른 시작이자 꿈이 될 것”이라며 “국가대표로서 당당하게 세계 무대에 서 달라”고 당부했다.
정신영 기자 spirit@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사