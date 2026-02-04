밸류업 발맞추는 게임사들… 주주가치 제고 나서
컴투스, 발행주식 5.1% 소각 결정
네오위즈도 영업익 20% 주주 환원
국내 게임 업계가 성장 정체 국면에 접어든 가운데, 밸류업 프로그램 시행에 맞춰 주주가치 제고에 총력을 기울이고 있다.
컴투스는 지난달 5일 공시를 통해 발행주식 총수의 5.1%에 해당하는 자기주식 64만6442주를 소각하기로 결정했다. 이번 소각 규모는 회사가 보유한 자기주식 총수의 50%에 달한다. 평균 취득 단가 기준 약 581억5000만원 규모다. 지난달 12일 소각 후 발행주식 총수는 1209만1313주로 감소했다. 여기에 남재관 대표이사가 약 3억원 규모의 자사주 1만100주를 추가 매수하며 책임 경영의 의지를 보였다. 남 대표는 지난해 3월에도 2400주를 취득한 바 있다. 이번 추가 매수로 총 1만2500주(지분율 0.1%)를 보유하게 됐다. 임원진 6명 또한 총 3110주를 동반 취득하며 기업 가치 제고 노력에 힘을 보탰다.
네오위즈 역시 최근 중장기 주주환원 정책을 발표하며 시장의 주목을 받았다. 지난달 23일 네오위즈는 매년 직전년도 연결 영업이익의 20%를 주주에게 환원하겠다고 밝혔다. 2025년부터 2027년까지 실적과 관계없이 연간 최소 100억원의 환원을 보장하기로 했다. 최소 환원 재원 100억원 중 50억원은 자사주 매입 후 소각하고 나머지 50억원은 현금 배당을 실시하는 방식이다. 특히 네오위즈는 자본준비금 감액분 500억원을 전액 배당 재원으로 운용하여 주주들에게 배당소득세가 면제되는 ‘감액배당’ 혜택을 제공할 방침이다. 이는 단기적인 대응에서 벗어나 주주 수익의 안전판을 마련하고 정책의 예측 가능성을 확보하겠다는 의지로 풀이된다.
이러한 주주환원 흐름은 수년래 게임사들 사이에서 적극적으로 나타나고 있다. 크래프톤은 앞서 3개년 주주환원 계획에 따라 잉여현금흐름의 40% 한도 내에서 자사주를 취득하고 이 중 최소 60% 이상을 소각해 주식 가치 부양 의지를 드러냈다.
넥슨 또한 이정헌 대표 체제에서 영업이익의 33% 이상을 주주에게 환원하고 배당금을 기존 대비 2배로 인상하는 등 공격적인 밸류업 정책을 이행 중이다. 엔씨소프트 역시 연결 순이익의 30% 현금 배당 정책과 더불어 최근 발행주식 총수의 약 1.9%에 해당하는 자사주 소각을 완료하는 등 주주환원에 적극적인 태도를 보이고 있다.
이다니엘 기자
