‘레드 스테이트’ 텍사스의 반란… 17%p 우세가 14%p 패배로

텍사스주 의회 보궐 선거 민주당 승리

민주당 연방하원 추가, 4석 차로 좁혀

트럼프, 결과 나온 후 “난 관여 안 해”

도널드 트럼프 미국 대통령이 1일(현지시간) 플로리다 마러라고 리조트에서 주말을 보내고 백악관에 복귀하면서 취재진을 바라보고 있다. AP연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 대선에서 압승한 텍사스주 지역의 주의회 보궐선거에서 민주당 후보가 당선되는 대이변이 일어났다. 지난해 뉴욕·마이애미 시장, 버지니아 주지사 선거에 이어 ‘레드 스테이트’(공화당주) 텍사스주에서도 공화당이 참패하자 11월 중간선거를 앞두고 공화당에 위기감이 커지고 있다.



지난달 31일 텍사스주 포트워스에서 주 상원의원 보궐선거 승리를 확정한 뒤 소감을 밝히는 민주당 테일러 레메트 당선자. AP연합뉴스

1일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT) 등에 따르면 전날 실시된 텍사스주 상원의원 9선거구 보궐선거에서 민주당 테일러 레메트(33) 후보가 57%의 득표율을 기록해 43%에 그친 공화당 리 웜즈갠스 후보를 14% 포인트 차로 누르고 낙승을 거뒀다. 이 지역은 2024년 11월 대선에서 트럼프 대통령이 17% 포인트 차로 카멀라 해리스 민주당 후보를 압도한 곳이다. 불과 1년여 만에 득표 격차 기준으로 31% 포인트 표심이 이동한 것이다.



특히 공화당 웜즈갠스 후보는 트럼프의 공개 지지도 받았다. 트럼프는 선거 직전 트루스소셜에 웜즈갠스를 “마가(MAGA·미국을 다시 위대하게) 전사” “나의 완전하고 전적인 지지를 받는 후보”라고 극찬했다. 이에 비해 레메트 당선자는 전투기를 만드는 록히드마틴에서 일하는 노조 지도자다. 선거 기간 직업교육을 포함한 공교육을 강조해 왔다.



선거에서 연전연승한 민주당은 고무된 모습이다. 켄 마틴 민주당 전국위원회 위원장은 성명에서 “트럼프 지지율 17% 포인트 우세 지역에서 공화당이 총력을 기울였지만 이번 선거에서 패배했다”며 “오늘 밤 결과는 공화당 의석 중 안전한 곳이 없다는 것을 증명한다”고 말했다. 공화당 소속 댄 패트릭 텍사스 부지사는 “텍사스 전역의 공화당원에 대한 경종”이라고 말했다.



월스트리트저널은 사설에서 “트럼프 대통령이 2024년 선거에서 17% 포인트 차로 이긴, 안전한 보수 지역으로 분류되는 텍사스주의 상원의원 선거구에서 공화당이 14% 포인트 차로 패배한 이유는 무엇일까”라고 물은 뒤 “답은 트럼프 행정부, 특히 대규모 추방 정책을 둘러싼 실패에 대한 유권자들의 반발”이라고 했다. NYT는 “‘딥 레드’(공화당 초강세 지역) 선거구에서 민주당의 이변이 공화당을 흔들고 있다”고 전했다.



민주당은 같은 날 연방 하원의원 보궐선거에서도 의석을 추가해 공화당과의 하원 의석 격차를 4석으로 줄였다. 텍사스주 18선거구 보궐선거 결선투표에서 민주당의 크리스천 메네피(37) 후보는 같은 당 후보를 꺾었다. 메네피는 승리 후 “의회에 들어가면 크리스티 놈(국토안보부 장관) 탄핵을 위해, 이민세관단속국(ICE)을 뿌리째 뽑아내기 위해, 이 나라의 망가진 이민 시스템을 고치기 위해 매일 싸울 것”이라고 했다.



트럼프는 텍사스 주의회 선거에 대해 “나는 관여하지 않았다”며 “그건 텍사스의 지역 선거”라고 강조했다. 이어 “내가 후보로 나선 선거가 아니기 때문에 그 결과가 나에게 영향을 미칠지는 알 수 없다”면서 “민주당을 선택하면 다시 개방된 국경으로 돌아가게 될 것”이라고 말했다.



워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr



