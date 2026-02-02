경찰, 중수청 정부안 반대… “수사 범위 지나치게 넓어”
중수청·공소청법 의견 제출
“경찰과 기능 지나치게 중복”
중대범죄수사청(중수청)이 부패·경제 등 ‘9대 범죄’를 수사할 수 있도록 한 정부의 중수청·공소청법 입법예고안과 관련해 경찰이 수사권 중복과 사건 이첩 구조로 혼란이 발생할 수 있다고 우려를 표했다.
유재성 경찰청장 직무대행은 2일 서울 서대문구 경찰청에서 열린 정례 기자간담회에서 “입법예고안에 대한 의견을 소관 부처에 제출했다”며 이같이 밝혔다. 유 대행은 “중수청의 직무 범위가 9대 범죄 등으로 폭넓게 입법예고되면서 경찰과 기능이 지나치게 중복되는 문제가 있다”며 “어느 수사기관이 어떤 범죄를 관할하는지 알기 어렵고, 국민의 혼란과 불편을 야기할 수 있다”고 말했다.
중수청의 광범위한 직무 범위 설정이 자칫 수사기관 간 혼선을 키울 수 있다는 의미다. 9대 범죄는 부패·경제·공직자·선거·방위사업·대형참사·마약·내란 및 외환·사이버 등이다. 대부분 경찰 수사 범위와 중첩된다. 유 대행은 중수청이 다른 수사기관에 사건 이첩을 요구할 수 있는 수사 우선권을 가진 데 대해서도 “경찰과 중수청 간 ‘사건 핑퐁’과 수사 지연을 초래할 우려가 크다”고 지적했다.
지난달 12일 중수청 법안 공개 이후 경찰이 공개적으로 입장을 밝힌 건 처음이다. 유 대행 발언은 오는 10월 중수청 출범을 앞둔 상황에서 경찰 조직을 대표해 중수청의 수사권 확대에 대한 우려 목소리를 낸 것으로 풀이된다.
경찰청은 중수청 내 변호사 자격을 갖춘 수사사법관과 일반 공무원인 전문수사관 이원화 논의와 관련해서도 의견을 제출했다. 경찰 관계자는 “장기적인 인재 유치 측면에서 일원화가 바람직하다는 취지의 의견을 냈다”고 말했다.
임송수 기자 songsta@kmib.co.kr
