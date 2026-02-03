선매수 후 유튜브 주식·코인 추천, “AI가 잡는다”
금융당국, 이상거래 탐지체계 가동
초단위 거래 분석, 사각지대 최소화
금융당국이 주가조작, 가상자산 시세조종 등 자본시장 불공정거래를 막기 위해 인공지능(AI) 시스템을 본격 활용한다. 주가조작이나 부정 거래에 대해 “패가망신할 것”이라고 경고한 이재명정부에 금융당국이 AI 시스템 도입으로 발맞추는 모습이다.
금융위원회와 한국거래소는 ‘사이버 이상거래 탐지 AI 시스템’을 가동한다고 2일 밝혔다. 온라인 게시판과 유튜브 등 소셜미디어에서 허위 사실을 유포하거나, 미리 매수한 종목을 추천하는 등 주가조작 시도에 대한 초동 대응 차원에서다.
AI 시스템은 과거 이상거래 가능성이 있다고 분류된 종목의 온라인 게시글, 스팸문자 신고 내역, 유튜브 영상, 주가 상승 데이터 등을 AI가 학습·분석해 개발됐다. AI는 학습으로 생성한 판단 지표를 기준으로 상장종목들을 실시간 점수화해 미래의 위험 종목을 탐지한다. 담당자는 이를 참고해 해당 종목과 관련한 이상거래를 점검하는 구조다.
금융위는 “불공정거래를 조기 적발하기 위해선 사이버 정보를 분석해 신속대응해야 하는데 사람이 방대한 정보량을 일일이 확인하기 어려웠다”며 “AI 시스템이 다양한 사이버 정보를 보다 효율적이고 빠르게 분석해 이상거래에 대응할 수 있을 것”이라고 설명했다.
금융감독원도 이날 코인 등 가상자산의 시세조종 혐의 구간을 초 단위로 자동 탐지하는 AI 알고리즘을 개발했다고 밝혔다. 가상자산 불공정거래가 지능화하자 자체 매매분석 플랫폼 ‘비스타’(VISTA)의 성능을 향상하고 AI 알고리즘을 적용했다.
새 알고리즘은 시세조종 혐의자의 거래 기간을 수초~수개월 단위의 미세 구간으로 나눠 전수조사하는 ‘이동구간 격자탐색’ 기법으로 각 구간의 이상매매 지표를 산출한다. 과거 불공정거래 혐의로 조사 완료한 사건을 대상으로 AI 알고리즘 성능을 점검한 결과, 조사원이 탐지하기 어려운 혐의 구간까지 추가로 발견한 것으로 나타났다. 금감원 관계자는 “고성능 그래픽처리장치(GPU) 서버 증설을 위해 예산 1억7000만원을 확보해 올해 말까지 AI 분석 기능을 4단계에 걸쳐 확대 구축할 예정”이라고 말했다.
