한화 잠수함 탄 캐나다 국방조달 장관 “기술력 대단”
퓨어 장관 일행 거제사업장 방문
‘60조 잠수함 사업’ 총괄 책임자
최대 60조원 규모의 캐나다 잠수함 사업(CPSP) 최종 입찰을 앞둔 상황에서 스티븐 퓨어 캐나다 국방조달 특임장관이 2일 한화오션 거제사업장을 찾았다. 한화오션은 CPSP 수주를 계기로 캐나다 글로벌 경제·안보 공급망의 핵심 파트너로 자리매김하도록 최선을 다하겠다는 의지를 전달했다.
퓨어 장관은 캐나다 정부·기업 관계자 30여명과 함께 거제사업장 내 조립공장과 생산 자동화 설비 등을 살펴봤다. 온타리오 조선소 등 캐나다 주요 대형 조선소 관계자들도 동행했다.
퓨어 장관은 시운전 중인 3600t급 ‘장영실함’에 직접 승함해 기술 우수성도 확인했다. 그는 “대단한 경험이었다. 내부 기술력이 대단했다”는 소감을 남겼다. 퓨어 장관 일행은 이후 진해 해군 잠수함사령부를 찾아 한국 해군의 교육훈련 체계와 잠수함 유지·보수·정비(MRO) 시설을 둘러봤다.
한화오션·HD현대중공업 원팀은 CPSP 수주를 놓고 독일의 티센크루프마린시스템(TKMS)과 경쟁 중이다. 퓨어 장관은 국방 조달 정책을 총괄 조정하는 최고 책임자로, CPSP를 실질적으로 주도하는 인사다. 이번 방한은 다음 달 2일 CPSP 최종 제안서 마감을 앞두고 후보 기업의 기술 역량과 사업 제안 등을 점검하는 현장 실사 성격으로 해석된다. 앞서 지난해 10월에는 캐나다의 마크 카니 총리가, 같은 해 11월에는 멜라니 졸리 산업부 장관이 연이어 거제사업장을 방문한 바 있다.
퓨어 장관은 “현재 캐나다는 경제 구조를 새롭게 재편해야 하는 상황”이라며 “결국 누가 캐나다에 가장 최선의 경제적 기회를 제공하느냐가 관건”이라고 강조했다. 한화오션은 이러한 평가 기준을 충족하기 위해 캐나다 기업들과 10개 이상의 투자·협력 양해각서(MOU)를 체결한 상태다. 김희철 한화오션 대표는 “(한화오션이) 캐나다 산업과 동반 성장할 수 있는 신뢰의 파트너임을 강조했다”고 말했다.
박상은 기자 pse0212@kmib.co.kr
