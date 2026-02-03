시상식서도 이 장면 볼 수 있길

[And 스포츠]

제 2조국서 태극마크 단 선수들

러시아 청소년 대표 출신 압바꾸모바

바이애슬론, 평창 대회 韓 최고 성적

하얼빈 AG ‘金’… 폐회식 기수 맡아

지난해 2월 하얼빈 동계아시안게임 폐회식에서 한국 선수단 기수를 맡아 태극기를 든 바이애슬론 선수 예카테리나 압바꾸모바.

한국 선수단은 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에 두 명의 귀화 선수를 내보낸다. 3회 연속 올림픽행에 성공한 바이애슬론의 예카테리나 압바꾸모바, 임해나와 짝을 이뤄 피겨스케이팅 아이스댄스에 나서는 권예가 제2의 조국에서 꿈의 무대에 도전한다.



러시아 청소년 대표 출신인 압바꾸모바는 2016년 특별 귀화 절차를 밟아 처음 태극마크를 달았다. 2018년 평창 대회 바이애슬론 여자 15㎞ 개인전에선 16위로 한국 종목 사상 최고 성적을 내며 개척자 역할을 했다. 당시 설상 종목을 중심으로 19명의 선수가 귀화했다. 현재까지 태극마크를 유지 중인 선수는 압바꾸모바뿐이다.



압바꾸모바는 2022년 베이징 대회 같은 종목에서 73위에 그쳤다. 하지만 비주류 종목의 설움을 뒤로한 채 남모를 노력을 이어왔다. 지난해 하얼빈 동계아시안게임에서 반전의 역사를 써냈다. 바이애슬론 여자 7.5㎞ 스프린트 경기에서 종목 사상 첫 아시안게임 금메달을 차지한 뒤 대회 폐회식 기수까지 맡았다. 자신이 직접 꼽은 ‘가장 기억에 남는 순간’이었다.



세 번째 동계올림픽에선 15㎞ 개인전과 7.5㎞ 스프린트 경기에 나선다. 압바꾸모바는 “올림픽 무대에서 기대에 미치지 못하는 성적을 기록했을 때가 가장 힘들었다”며 “경기 전에는 항상 나 자신과의 싸움을 한다고 생각한다. 메달을 따는 게 가장 큰 목표”라고 말했다.



지난달 22일 중국 베이징에서 열린 ISU 피겨스케이팅 4대륙선수권대회에 출전해 아이스댄스 리듬댄스 연기를 펼치는 임해나-권예 조. 신화연합뉴스

중국계 캐나다 국적을 가졌던 권예는 올림픽 출전을 위해 2024년 12월 특별 귀화를 거쳤다. 그는 한국과 캐나다 이중 국적을 보유한 임해나와 함께 주니어 시절인 2021-2022시즌부터 한국 아이스댄스의 간판으로 각종 국제 무대에 올랐다. 2022-2023시즌에는 국제빙상경기연맹(ISU) 주니어 그랑프리 시리즈에서 한국 종목 최초의 금메달을 따냈다.



과거 불모지였던 한국 피겨는 김연아(은퇴)의 등장 이후 남녀 싱글 종목에서 많은 선수들이 배출됐다. 하지만 아이스댄스나 페어 종목은 파트너를 찾는 게 어려워 선수 발굴조차 어려운 게 현실이었다. 권예는 임해나와 함께 한국에서 유일하게 아이스댄스에 도전해 올림픽 출전권까지 거머쥐었다.



임해나-권예 조는 동계올림픽 아이스댄스에 출전하는 역대 세 번째 한국 조다. 2002년 솔트레이크시티 대회 양태화-이천군 조와 2018년 평창 대회 민유라-알렉산더 겜린 조의 뒤를 잇는다. 권예는 “한국을 대표해 올림픽에 출전하게 돼 매우 감격스럽다”며 “첫 올림픽에서 가능한 많은 걸 경험하고 배우고 싶다. 기억에 오래 남는 연기를 보여드리겠다”고 다짐했다.



박구인 기자 captain@kmib.co.kr



