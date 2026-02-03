상황극+토크 신개념 예능 SBS ‘아니 근데 진짜!’

탁재훈·이상민·이수지·카이 4MC

매회 다른 캐릭터로 토크 이어가

SBS 제공

캐릭터 플레이를 앞세운 토크쇼 ‘아니 근데 진짜!’가 2일부터 매주 월요일 밤 안방극장을 찾는다. 본캐(본캐릭터)와 부캐를 넘나드는 설정 위에 네 MC의 티키타카가 더해져 기존 토크쇼와는 결이 다른 웃음을 선사할 예정이다.



2일 열린 온라인 제작발표회(사진)에는 MC 탁재훈·이상민·이수지·카이가 참석해 프로그램의 콘셉트와 관전 포인트를 소개했다. 매회 새롭게 구축되는 세계관 속에서 MC들이 각기 다른 캐릭터로 토크를 이어가는 ‘리얼 캐릭터 토크쇼’로, 현실과 가상을 오가는 능청스러운 대화와 연기가 핵심이다. ‘미운 우리 새끼’ ‘마이턴’을 선보인 곽승영 CP가 기획을 맡았고, 연출은 서하연 PD가 담당했다.



MC 조합도 눈길을 끈다. 지난해 SBS 연예대상 대상 수상자 이상민과 애드리브의 강자 탁재훈, 부캐의 아이콘 이수지, 예능에서 존재감을 키워온 엑소 카이가 한자리에 모였다. 카이는 “캐릭터를 부여해 연기하는 콘셉트가 신선했다”면서도 “편한 예능을 찾아다니는 재훈이 형이 있다길래 편하겠다는 느낌이 들었다”고 말해 웃음을 자아냈다. ‘돌싱포맨’에서 아웅다웅 케미를 선보인 탁재훈과 이상민의 재회 역시 색다른 관전 포인트다.



공개된 예고편에는 추성훈, 전소민, 한혜진, 허경환 등이 게스트로 모습을 드러냈다. 죄수나 엔터테인먼트 회사 직원 등 낯선 설정에 던져져 혼란스러워 하는 이들의 반응이 프로그램에 대한 기대감을 키웠다.



이상민은 “보는 순간 빨려 들어가게 되는 단막극 같은 토크쇼”라고 자신했고, 이수지는 “월요일이 기다려지는 프로그램이 될 것”이라고 말했다. 탁재훈도 “화요일에 ‘어제 그거 봤어?’라는 말이 나오게 하겠다”고 덧붙였다.



이다연 기자 ida@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 산업2부 이다연 기자 ida@kmib.co.kr 621 응원 하기 하지 않으면 아무것도 시작되지 않는다. 캐릭터 플레이를 앞세운 토크쇼 ‘아니 근데 진짜!’가 2일부터 매주 월요일 밤 안방극장을 찾는다. 본캐(본캐릭터)와 부캐를 넘나드는 설정 위에 네 MC의 티키타카가 더해져 기존 토크쇼와는 결이 다른 웃음을 선사할 예정이다.2일 열린 온라인 제작발표회()에는 MC 탁재훈·이상민·이수지·카이가 참석해 프로그램의 콘셉트와 관전 포인트를 소개했다. 매회 새롭게 구축되는 세계관 속에서 MC들이 각기 다른 캐릭터로 토크를 이어가는 ‘리얼 캐릭터 토크쇼’로, 현실과 가상을 오가는 능청스러운 대화와 연기가 핵심이다. ‘미운 우리 새끼’ ‘마이턴’을 선보인 곽승영 CP가 기획을 맡았고, 연출은 서하연 PD가 담당했다.MC 조합도 눈길을 끈다. 지난해 SBS 연예대상 대상 수상자 이상민과 애드리브의 강자 탁재훈, 부캐의 아이콘 이수지, 예능에서 존재감을 키워온 엑소 카이가 한자리에 모였다. 카이는 “캐릭터를 부여해 연기하는 콘셉트가 신선했다”면서도 “편한 예능을 찾아다니는 재훈이 형이 있다길래 편하겠다는 느낌이 들었다”고 말해 웃음을 자아냈다. ‘돌싱포맨’에서 아웅다웅 케미를 선보인 탁재훈과 이상민의 재회 역시 색다른 관전 포인트다.공개된 예고편에는 추성훈, 전소민, 한혜진, 허경환 등이 게스트로 모습을 드러냈다. 죄수나 엔터테인먼트 회사 직원 등 낯선 설정에 던져져 혼란스러워 하는 이들의 반응이 프로그램에 대한 기대감을 키웠다.이상민은 “보는 순간 빨려 들어가게 되는 단막극 같은 토크쇼”라고 자신했고, 이수지는 “월요일이 기다려지는 프로그램이 될 것”이라고 말했다. 탁재훈도 “화요일에 ‘어제 그거 봤어?’라는 말이 나오게 하겠다”고 덧붙였다.이다연 기자 ida@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지