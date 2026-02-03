그래미까지 美 4대 상 석권… K팝, 정복은 계속된다
이재·프로듀서24 등 국내 창작진에
시각매체 음악 작사·작곡 부문 영예
비백인에 인색했던 그래미 벽 넘어
‘수상 불발’ 로제 오프닝 무대 존재감
K팝이 최초로 그래미어워즈 트로피를 품에 안았다. 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’(케데헌) OST ‘골든(Golden)’이 그 주인공이다. 이로써 K팝은 빌보드·아메리칸뮤직어워즈와 MTV비디오뮤직어워즈에 이어 그래미까지 미국 4대 대중음악 시상식을 모두 정복했다. 특히 2026년은 방탄소년단(BTS)·블랙핑크 등 글로벌 초대형 그룹들의 완전체 컴백이 예정된 해로, 이번 수상이 올해 K팝 시장의 기대감을 한층 끌어올리는 청신호로 평가받고 있다.
‘골든’은 1일(현지시간) 로스앤젤레스에서 열린 그래미어워즈 사전 행사에서 ‘베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어(Best Song Written For Visual Media)’ 부문 수상작으로 선정됐다. 영화나 드라마 등 시각 매체를 위해 제작된 노래의 작품성과 음악성을 평가해 작사가·작곡가에게 수여되는 상이다.
넷플릭스 최다 시청 기록을 세운 작품의 인기에 힘입은 ‘골든’은 K팝 장르 가운데 최초로 지난해 빌보드 메인 싱글 차트 ‘핫100’에서 8주 연속 1위를 기록하는 등 전 세계적인 신드롬을 일으켰다. 이날 시상식에는 ‘골든’ 작업에 참여한 한국계 미국인 작곡가 이재(EJAE)를 비롯해 프로듀서 24, 아이디오(이유한·곽중규·남희동) 등 국내 창작진이 참석해 수상의 영예를 함께했다.
이번 수상은 K팝의 오랜 도전사 위에 놓여 있다. 2013년 싸이가 ‘강남스타일’로 빌보드뮤직어워즈 ‘톱 스트리밍 송’을 수상하며 물꼬를 튼 이후 BTS가 2018년 아메리칸뮤직어워즈와 2019년 MTV비디오뮤직어워즈에서 연이어 트로피를 들어 올렸다. 그러나 그래미어워즈만큼은 달랐다. 소수 인종과 여성 아티스트에게 인색하다는 비판 속에서 그래미는 2021년 BTS의 첫 후보 진입 이후에도 K팝에 좀처럼 문을 열지 않았다.
음악 산업에서 가장 보수적인 시상식으로 꼽히는 그래미의 벽을 넘었다는 점에서 이번 수상은 의미가 크다. 주요 외신들도 이를 비중 있게 다뤘다. 뉴욕타임스는 “케데헌은 2025년 가장 강력한 글로벌 문화 콘텐츠이자 K팝 사상 첫 그래미 수상작”이라며 “BTS가 여러 차례 넘지 못했던 그래미의 벽을 마침내 허물었다”고 전했다. BBC도 “K팝의 문화적·상업적 위상을 바라보는 시선이 달라졌다는 증거”라고 보도했다.
다만 본상에서는 아쉬움도 남았다. 블랙핑크 로제와 브루노 마스의 ‘아파트(APT.)’와 케데헌 ‘골든’은 4대 본상 중 하나인 ‘송 오브 더 이어’(올해의 노래) 후보에 나란히 올랐지만 수상은 빌리 아일리시의 ‘와일드 플라워(Wildflower)’에 돌아갔다. 하이브 소속 걸그룹 캣츠아이 역시 신인상에 해당하는 ‘베스트 뉴 아티스트’ 후보에 올랐으나 수상에는 이르지 못했다.
그럼에도 로제는 상당한 존재감을 각인시켰다. 로제는 K팝 솔로 아티스트 최초로 그래미 본상 3개 부문에 동시에 이름을 올린 데 이어 브루노 마스와 함께 ‘APT.’ 무대로 시상식 오프닝을 장식하며 한국 솔로 가수로는 처음 그래미 무대에 섰다.
업계는 그래미에서 거둔 K팝의 성과가 단발성에 그치지 않고, BTS·블랙핑크·빅뱅·엑소 등의 완전체 컴백이 이어질 2026년 ‘K팝 슈퍼사이클’에 힘을 실어주는 출발점이 될 것으로 보고 있다. ‘스무 살’ 빅뱅을 비롯해 3세대 보이그룹의 황금기를 연 엑소, K팝의 글로벌화를 이끈 BTS와 데뷔 10주년을 맞은 블랙핑크가 잇달아 복귀에 나선다.
정석희 대중문화평론가는 “‘골든’은 제작 방식이나 국적 측면에선 전통적인 K팝과 다른 지점도 있지만 결과적으로는 K팝의 확장된 형태로 받아들여지고 있다”며 “한국적 감성과 K팝 문법을 바탕으로 한 콘텐츠가 권위 있는 시상식에서 성과를 거둔 것은 올해 K팝 시장이 좋은 흐름으로 출발했음을 보여주는 장면”이라고 평가했다.
