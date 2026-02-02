국내 첫 시민야구단 ‘울산 웨일즈’ 출범… 돈 먹는 고래 우려
연고지 밀착형 모델 첫발 기대
年예산 60억원… 지속운영 과제
첫 시즌 퓨처스리그서 70경기
국내 첫 지방자치단체 중심의 프로야구단 ‘울산 웨일즈(Ulsan Whales)’가 2일 공식 창단했다. 울산 웨일즈는 연고지 밀착형 시민야구단 모델의 첫발을 뗐다는 점에서 기대를 받고 있다. 다만 구단 운영의 지속 가능성과 전문성을 둘러싼 우려의 목소리도 적지 않다.
쟁점은 예산이다. 올해 울산 웨일즈의 운영 예산은 약 60억원으로 잡혔다. 대부분 시민의 세금으로 충당하는 비용이다. 일부 지역 시민단체는 “관중 수요가 낮은 퓨처스 리그 경기에 매년 수십억원 혈세를 쏟아붓는 것이 타당하냐”며 거세게 비판한다.
울산시는 구단이 안정화될 것으로 예상되는 3년 후부터 시민 공모를 통해 법인으로 전환한다는 계획이다. 자립 기반을 마련하겠다는 청사진을 제시한 것이다. 하지만 성적 부진이나 정치 지형 변화에 따라 지원이 축소될 경우 구단 존립 자체가 흔들릴 수 있다는 불안감은 여전히 풀어야 할 숙제로 꼽힌다.
구단의 내실 운영에 대한 의구심도 깊다. 한국야구위원회(KBO) 리그 10개 구단은 수억원대 첨단 분석 장비와 데이터 야구 전담 연구·개발(R&D)팀을 운영하며 선수 육성에 사활을 걸고 있다. KBO 2부 리그인 퓨처스 리그 상황도 마찬가지다. 반면 울산 웨일즈의 예산과 인력 규모로는 전문 인프라를 구축하고 운용할 인력을 확보하기조차 벅찬 실정이다. 이 때문에 야구계에서는 “울산 웨일즈가 기존 프로팀들의 선진 육성 시스템을 얼마나 따라잡을 수 있을지 미지수”라는 평가가 나온다. 예산 방비라는 비난을 감수하면서 재정 지원을 지속하더라도 내실 있는 구단이 될지는 불투명한 상황이다.
여기에 창단 선수단 26명 중 울산 출신이 한 명도 없다는 점과 문수야구장 사용으로 인한 지역 유소년·아마추어팀들의 훈련장 부족 문제 등 지역 야구계와의 불협화음도 시급히 해결해야 할 과제다.
울산 웨일즈는 이날 창단식을 통해 비상을 다짐했다. 처음 공개된 공식 엠블럼에는 고래류 중에서도 강한 협동력과 지능적인 전술을 상징하는 ‘범고래’ 이미지를 투영해 영리하고 강인한 구단의 정체성을 드러냈다.
울산 웨일즈는 3월 20일 시작하는 퓨처스 리그에서 본격적인 경쟁에 돌입한다. 롯데 삼성 상무 KIA KT NC 등이 포진한 남부리그에 편성돼 홈구장인 문수야구장에서 올해 총 70경기를 치를 예정이다.
선수단은 12일부터 제주도에서 전지훈련을 실시, 체력 강화와 조직력 향상에 집중하며 역사적인 첫 시즌 준비에 들어갈 계획이다.
