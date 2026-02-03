재정경제부 2차관 허장·우주항공청장 오태석 임명
국가물관리위원장 김좌관 교수
이재명 대통령은 재정경제부 2차관에 허장(왼쪽 사진) 한국수출입은행 ESG 위원회 위원장을 임명했다. 강유정 청와대 대변인은 2일 브리핑에서 “풍부한 업무 경험과 네트워크를 토대로 국제경제를 총괄하는 2차관 업무를 수행할 적임자”라고 소개했다. 허 차관은 정통 관료 출신으로 국제통화기금(IMF) 상임이사와 기획재정부 국제경제관리관 및 개발금융국장 등을 거쳤다.
이 대통령은 우주항공청장에 오태석 (오른쪽) 한국과학기술기획평가원 원장을 발탁했다. 오 신임 청장은 서강대 기술경영전문대학원 부교수를 맡아 관련 분야를 연구했으며, 과학기술정보통신부에서 과학기술혁신조정관과 제1차관을 역임했다. 강 대변인은 “과기부 차관 재임 시절 누리호 발사를 성공적으로 이끈 바 있는 만큼 과학기술 정책의 전문성을 토대로 대한민국을 항공우주 강국으로 이끌 것”이라고 설명했다.
총리급인 국가물관리위원장에는 김좌관 부산가톨릭대 석좌교수가, 장관급인 아시아문화중심도시조성위원장에는 ‘바위섬’을 부른 가수인 김원중 전 광주평화음악제 총감독이 각각 임명됐다. 김좌관 위원장은 부산·경남생태도시연구소 생명마당 이사장 및 부산하천살리기시민운동본부 운영위원장 등 다양한 환경운동 경험을 갖춘 점이 인선 배경이라고 강 대변인은 설명했다.
또 김원중 위원장에 대해서는 “5·18의 아픔을 담은 ‘바위섬’, 통일에 대한 민족의 염원을 담은 ‘직녀에게’라는 곡으로 대중에게 알려진 친숙한 분”이라며 “전남 담양 출신이자 광주에 살고 있는 문화예술계 인사인 만큼 광주를 문화예술 중심 도시로 성장시키는 데 기여할 것”이라고 강조했다.
최승욱 기자
