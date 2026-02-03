11위 → 6위 → 2위 비상하는 김시우
PGA 파머스 인슈어런스 준우승
양희영, LPGA 시즌 개막전 ‘2위’
김시우(30·CJ·사진)가 미국프로골프(PGA)투어 파머스 인슈어런스 오픈(총상금 960만 달러)에서 준우승했다.
김시우는 2일(한국시간) 캘리포니아주 샌디에이고의 토리파인스 골프코스 사우스코스(파72)에서 열린 대회 마지막 날 4라운드에서 보기 1개에 버디 4개를 묶어 3언더파 69타를 쳤다. 최종 합계 16언더파 272타를 기록한 김시우는 피어슨 쿠디(미국), 히사쓰네 료(일본)와 함께 공동 2위로 대회를 마쳤다. 2023년 5월 AT&T 바이런 넬슨 공동 2위 이후 최고 성적이다.
김시우는 지난주 아메리칸 익스프레스 공동 6위에 이어 시즌 두 번째 ‘톱10’에 들었다. 개막전 소니오픈에선 1타가 모자라 아쉽게 공동 11위에 자리했다. 세 차례 톱10에 그쳤던 지난해 시즌에 비하면 가파른 상승세다.
김시우는 “전체적으로 좋은 경기였다”며 “최근에 내가 가진 기량만큼 결과가 나오고 있는 것 같아 만족스럽다. 마지막 라운드까지 버티는 경험을 더 쌓아서 꼭 우승까지 이어가고 싶다”고 말했다.
이번 대회 우승은 45세의 베테랑 저스틴 로즈(영국)가 차지했다. 최종 합계 23언더파 265타를 기록한 로즈는 나흘 동안 리더보드 최상단에 이름을 올리며 와이어 투 와이어 우승을 달성했다. 시즌 첫 승이자 통산 13승째다.
한편 양희영(36·키움증권)은 미국여자프로골프(LPGA)투어 2026시즌을 준우승으로 시작했다.
양희영은 이날 플로리다주 올랜도의 레이크 노나 골프 앤드 컨트리클럽(파72·6624야드)에서 열린 LPGA투어 시즌 개막전 힐튼 그랜드 배케이션스 챔피언스 토너먼트(총상금 210만 달러)를 최종 합계 10언더파 206타로 마쳤다.
당초 이 대회는 4라운드 72홀 경기로 우승자를 가릴 예정이었으나 강풍 등 이상 기온 여파로 54홀 대회로 축소됐다. 3라운드 2개홀을 남겼던 양희영은 잔여홀 경기에서 모두 파를 잡아 2위를 확정지었다.
우승은 전날 3라운드를 마친 결과 최종 합계 13언더파 203타를 기록한 넬리 코다(미국)가 차지했다. 2024년 7승, 지난해 무관으로 부침이 있었던 코다는 개막전 우승으로 투어 통산 16승째를 거뒀다.
2024년 6월 메이저 대회인 KPMG 여자 PGA 챔피언십에서 우승한 양희영은 지난해에는 톱10에 한 번도 들지 못했으나 이번 준우승으로 지난해와 다른 경기력을 예고했다. 그는 “4라운드를 다 치르지 못해 아쉽지만 비시즌 준비를 잘했다는 점을 확인할 수 있었다”고 말했다.
올해 LPGA투어에 데뷔한 ‘루키’ 황유민(22·롯데)은 공동 5위(최종 합계 5언더파 211타)로 대회를 마쳤다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
