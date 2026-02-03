대덕특구 연구소기업 한다랩, 美나스닥 진출
설립 4년 만에 글로벌시장 직행
“연구개발특구 새 성장 모델”
대덕연구개발특구 내 인공지능(AI) 기반 스마트 팩토리 기업 ‘한다랩’이 연구소기업 최초로 미국 나스닥(NASDAQ) 시장에 진출했다.
과학기술정보통신부는 한다랩이 미국 전략금속 공급망 전문기업 ‘EMAT’의 전략적 자회사로 합류하며 나스닥 시장에 참여했다고 2일 밝혔다. EMAT는 미국 에볼루션 메탈스(EM)가 국내 자석·합금기업 KCM, KMMI, NS월드와 한다랩을 자회사로 합병해 설립한 기업으로, 지난 6일 나스닥에 상장했다.
2021년 11월 창업한 한다랩은 지능형 로봇 솔루션과 AI 기반 모니터링 솔루션을 개발하며 스마트 팩토리 분야에서 기술력을 쌓아왔다.
대덕특구 연구소기업으로 등록된 뒤 3D 포인트 클라우드를 활용한 로봇 제어 시스템 관련 특허를 출원하며 기술 경쟁력을 인정받았다. 한다랩은 이번 상장으로 독립 법인 지위를 유지하면서 EMAT 희귀금속 공급 플랫폼에 AI 자동화 기술을 적용하는 핵심 파트너로 참여한다.
과기정통부는 “국내 연구소기업이 코스닥을 넘어 글로벌 기술 중심 시장인 나스닥 진출에 성공한 첫 사례”라며 “연구개발특구 기업의 새로운 성장 모델로 자리매김할 것”이라고 평가했다. 연구개발특구는 연구개발을 통한 신기술 창출과 연구개발 성과 확산과 사업화 촉진을 위해 조성된 지역이다.
정부는 올해 연구개발특구 육성사업에 전년 대비 44% 늘어난 1673억원을 투입해 지역 창업·사업화 활성화 및 딥테크(첨단기술) 기업의 글로벌 진출을 집중적으로 지원할 계획이다. 구혁채 과기정통부 1차관은 “공공 연구성과가 창업과 해외 진출로 이어지는 선순환 생태계를 견고히 다져 나가겠다”고 말했다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
