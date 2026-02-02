전남도, 유기농 중심 저탄소 친환경농업 집중 육성
생산기반 구축 등 47개 사업 추진
“출하예측 시스템 구축… 판로 확보”
전남도가 2030년까지 친환경 유기농업 면적을 배로 확대한다는 정부 방침에 발맞춰 유기농 중심 저탄소 친환경농업을 집중 육성한다고 2일 밝혔다. 이 사업에는 자부담 204억원을 포함해 총 1601억원이 투입된다.
도는 올해 친환경농업 정책의 주요 방향을 안정적 생산 기반 강화, 인증면적 증가세 유지, 과수·채소 등 인증품목 다양화, 선제적 판로 확보와 농가 경영 안정, 인증품 안전성 관리 강화에 두고 47개 사업을 추진한다.
안정적 생산기반 구축을 위해 친환경농업단지 조성, 토양개량제, 유기농업 자재, 친환경농업 기반 구축 등 11개 사업을 진행한다. 친환경 농가의 경영 안정과 인증 품목 다양화를 위해 친환경농업직불제, 유기·무농약 지속 직불제, 인증비 지원, 과수·채소 전문단지 조성 등 8개 사업에 예산을 투입한다.
농촌융복합 산업화에는 해남 유기농산업 복합서비스 지원단지, 유기농 생태마을 육성 등 21개 사업을, 안정적 판로 확보에는 임산부 등 꾸러미 공급, 계약재배 청년농가 육성 등 5개 사업을 편성했다. 신규 사업은 친환경농산물 생산·유통관리시스템 구축, 소비자 맞춤형 친환경농산물 판매 시범사업 등이다. 유덕규 전남도 농축산식품국장은 “올해는 유기농 중심 저탄소 친환경농업을 집중 육성하고 주요 품목에 대한 시기별 출하량 예측 시스템을 구축, 선제적 유통 대책을 마련해 안정적 판로를 확보하겠다”고 말했다.
전남 지역의 2025년 12월 말 기준 친환경농산물 인증 면적은 전국의 50%인 3만5704㏊로 전국 1위를 기록했다. 15년 만에 감소세에서 증가세로 전환한 것이다.
무안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사