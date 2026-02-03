박성혁 관광공사 사장 “방한객 3000만명 2028년 달성하겠다”
박성혁(사진) 한국관광공사 사장은 2일 서울 중구 프레스센터에서 올해 사업 계획을 발표하며 “방한객 3000만명 목표를 당초 2030년에서 2028년으로 2년 앞당겨 조기 달성하겠다”고 밝혔다.
박 사장은 “올해를 방한객 3000만명 유치 달성을 위한 ‘실행 원년’으로 설정하고 글로벌 마케팅, 체류형 경험 강화, 인공지능(AI) 전환을 키워드로 10대 사업을 추진하겠다”며 “2028년에 3000만명을 달성하려면 매년 16% 이상 성장해야 하는 만큼 부처와 긴밀히 호흡하며 관광공사의 모든 역량을 집중하겠다”고 말했다. 이어 “방한객 유입 확대를 위해 시장별 맞춤형 전략으로 인바운드(외국인의 국내여행) 마케팅을 고도화하겠다”고 덧붙였다.
구체적으로 핵심 시장인 중화권과 일본에 대해서는 지역·소도시 관광 등을 중심으로 하는 ‘n차 재방문 수요’ 확대에 집중하고, 동남아·중동 등 성장 시장에 대해선 K컬처 연계 상품을 통해 방한 수요를 적극 흡수한다는 방침이다. 또 유럽·미주 시장에선 K컬처를 활용한 온오프라인 접점을 확대해 신규 수요를 창출하기로 했다.
이와 함께 관광공사는 인구 감소 지역 중 농·어촌 20곳을 여행하면 경비의 절반을 환급하는 ‘지역사랑 휴가제’ 시범 사업을 하고 근로자 휴가 지원 사업에 지역사랑 상품권 사용을 도입한다.
아울러 2028년까지 관광 안내 체계를 ‘AI 기반 단일 안내 플랫폼’으로 전환하고 다수의 기업과 소비자 간 거래(B2C) 채널을 ‘비짓코리아’ 중심으로 일원화하는 한편 다국어 통합 안내 챗봇인 ‘AI 여행비서’를 개발하기로 했다. 남호철 여행선임기자
hcnam@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사