삼척 폐교의 변신… 웹툰 창작실·리조트 된다
학생이 없어 문을 닫은 학교가 리조트와 웹툰 작가들의 창작 공간을 갖춘 워케이션 센터로 탈바꿈한다. 강원도 삼척시는 노곡면 옛 노곡분교(사진)에 82억원을 들여 지역특화 리조트와 웹툰 워케이션 센터를 결합한 복합 거점을 만든다고 2일 밝혔다. 노곡분교 부지에는 게스트하우스, 자연 친화적 캠핑 사이트, 다목적 잔디 운동장 등이 들어설 예정이다. 이 사업에는 지방소멸 대응기금 37억원을 포함해 62억원이 투입된다.
폐교 건물은 리모델링을 통해 웹툰 작가의 창작 사무실이자 시민 문화 공간인 웹툰 워케이션 센터로 꾸며진다. 작가 창작실, 공동 세미나실, 만화 도서관, 창작 카페 등이 마련된다. 이와 관련해 시는 지난해 10월 한국만화영상진흥원과 업무협약을 맺었다.
이들 시설은 오는 8월 일부 시설 준공 후 시범 운영을 거쳐 내년 상반기 전면 개방될 예정이다.
앞서 시는 폐교 2곳을 리조트로 만들어 성공을 거둔 바 있다. 2017년 전국 처음으로 폐교를 활용한 마을공동체 사업장인 삼척미로정원을 조성했다. 이곳은 향토식당, 두부 체험장, 숙박시설 등으로 변신했다. 운동장에는 수목·야생화 정원, 야영장, 방갈로 등이 설치됐다.
시는 2023년 옛 풍곡분교를 리모델링해 덕풍계곡 힐링타운을 만들었다. 게스트하우스, 펜션, 세미나실 등을 마련했다. 미로정원과 힐링타운은 마을 주민들이 위탁 운영 중이다. 저렴한 가격에 다양한 체험과 숙식이 가능해 관광객들 발길이 끊이지 않고 있다. 김정수 시 전략사업과장은 “편안한 휴식과 창의적 에너지가 어우러진 공간을 조성해 활력 넘치는 관광 명소를 만들겠다”고 말했다.
삼척=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
