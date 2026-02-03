美, 4세까지 영·유아식에 첨가당 완전 금지
생애 초기에 미각 선호도 결정돼
첨가당 섭취 비만·당뇨 등 밀접 연관
최근 국내에서 설탕 부담금 도입이 논의되는 가운데, 미국에선 4세까지 첨가당을 완전히 금지하는 새 영·유아 식이지침이 발표돼 주목받고 있다. 첨가당은 가공·조리 시 식품에 인위적으로 더해지는 당이다. 세계보건기구(WHO)는 하루 총열량의 10% 이내로 첨가당 섭취를 권고한다.
올해 1월 미국 보건부와 농업부가 발표한 ‘식이지침 2025~2030’에는 출생부터 4세까지 첨가당을 완전히 피하라고 명시됐다. 기존 2020~2025 지침에선 2세 미만에 첨가당이 포함된 음식을 금지하고 2세 이상은 하루 섭취 열량의 10% 이내로 허용했는데, 보호 기간을 2년 더 연장한 것이다.
첨가당 섭취는 비만, 지방간염, 혈중 지질 이상, 혈압 상승, 당뇨병, 충치 등과 밀접하게 연관돼 있다. 이런 건강 문제는 소아청소년기에 이미 발생하고 있으며 어른이 돼서도 이어진다. 전문가들은 특히 미각 선호도가 결정되는 생애 초기에 첨가당 섭취에 우려를 표시한다.
류인혁 가톨릭대 서울성모병원 소아청소년과 교수는 2일 “미각이 형성되는 시기에 매우 단 음식에 반복 노출되면 아이는 단맛에 강한 선호를 발달시킨다”면서 “신선한 식재료 본연의 맛을 싱겁게 느끼게 되며 한 번 형성된 미각 선호는 바꾸기가 정말 어렵다”고 지적했다. 어릴 때 단맛에 익숙해진 아이는 커서도 단 음식을 찾게 된다는 것이다.
류 교수에 따르면 진료실을 찾는 많은 보호자는 콜라나 사이다 같은 탄산음료를 아이에게 주지 않는 것은 인식하고 있다. 문제는 건강에 좋다고 생각하는 음식들이다. 가당 요플레, 딸기맛 우유, 어린이용 유산균 음료, 비타민이나 DHA가 들어간 어린이 음료, 간식들이 대표적이다. 부모들은 “그래도 칼슘이 들어있잖아요” “프로바이오틱스가 들어있는데요”라고 하지만 성분표를 보면 당류가 꽤 포함돼 있다. 류 교수는 “작은 걸 얻으려다 큰 것을 잃는 격이다. 과자, 빵, 시리얼, 젤리도 마찬가지”라며 “미국이 심각성을 인지하고 최근 식이지침을 4세까지 완전 금지로 바꾼 이유”라고 부연했다.
미국 새 식이지침의 핵심 메시지는 ‘진짜 음식을 먹자(Eat Real Food)’이다. 신선한 식재료로 집에서 만든 음식에는 첨가당이 많이 들어가지 않는다. 류 교수는 “이미 아이가 단 간식이나 음료수를 먹고 있다면 한 살이라도 어릴 때 습관을 고치는 것이 중요하다”면서 “특히 가당 요플레, 딸기맛 우유, 유산균 음료 등은 건강에 좋아 보여도 첨가당이 들어 있다면 피해야 한다”고 강조했다.
민태원 의학전문기자
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사