레버리지 ETF 투자도 인기… 금융투자협회 교육 이수자 10배 폭증
코스닥 레버리지 1주일새 8874억
삼전·SK하이닉스 상품도 곧 나와
레버리지 상장지수펀드(ETF) 투자 인기가 최근 가파르게 늘고 있다. 레버리지 ETF 매매를 위해 필수적으로 이수해야 하는 금융투자협회 교육 이수자는 평소보다 10배가량 늘었다. 인공지능(AI) 투자 열풍으로 코스피와 뉴욕증시 모두 사상 최고치를 갈아 치우면서 수익률을 극대화하려는 투자자의 수요가 몰리고 있는 탓이다.
3일 금융투자협회에 따르면 금투협 금융투자교육원의 지난달 교육 이수자는 지난해 같은 기간보다 10배가량 늘었다. 레버리지 ETF를 사고 하려면 교육원 홈페이지에 접속 회원가입 한 후 ‘레버리지 ETP’ 과목을 들어야 한다. 강의료는 4000원이고 1시간 분량이다. 수료 후 발급되는 이수 번호를 자신이 거래하는 증권사에 입력해야 한다. 다소 복잡한 절차지만 레버리지 ETF 투자하려는 투자자에게는 걸림돌이 되지 않았다.
교육원 교육 이수자는 지난해 말부터 급증하기 시작했다. 금융감독원이 지난해 12월 중순부터 미국에 상장된 레버리지 ETF를 거래하기 위해선 사전교육을 받도록 해서다.
서학개미에게는 이미 레버리지 ETF가 필수 투자처로 자리 잡았다. 한국예탁결제원에 따르면 올해 들어 서학개미가 가장 많이 사고 판 종목은 반도체 지수를 3배 추종하는 레버리지 ETF인 ‘DIREXION DAILY SEMICONDUCTORS BULL 3X SHS’(매수·매도 총합 약 61억 달러)로 집계됐다. 테슬라(22억 달러)와 엔비디아(15억 달러)도 제쳤다.
국내서도 코스닥 지수가 가파르게 오르면서 레버리지 ETF가 필수 투자 수단으로 여겨지고 있다. 최근 1주일 ‘KODEX(코덱스) 코스닥150레버리지’에 8874억원의 자금이 유입됐다. 정부의 코스닥 활성화 대책에 여권에서 ‘코스닥 3000시대’를 거론하기 시작하면서 코스닥 투자 수요가 늘어난 탓이다. 코스닥은 코스피보다 종목 선정이 어렵고 개별 종목 변동성이 커 지수를 추종하는 ETF에 자금이 향한 것으로 분석된다.
금융투자협회는 교육원 서버 증설도 검토 중이다. 지난달 26일 레버리지 ETF 투자를 위해 교육을 들으려는 개인 투자자의 접속이 몰리면서 한때 홈페이지가 마비되기도 했다. 금투협 관계자는 “단일종목 레버리지 ETF가 도입되면 교육원 수요는 더 늘어날 것으로 예상한다”고 말했다. 정부는 그간 해외에서만 가능했던 단일종목 레버리지 ETF 상품을 허용하기로 했다. 삼성전자와 SK하이닉스 등 대형 인기종목의 레버리지 상품이 곧 나올 것으로 레버리지 투자가 보다 일반화될 것이라는 전망이다.
