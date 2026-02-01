시사 전체기사

[포토] 줄줄이 문 닫는 홈플러스

입력:2026-02-01 21:10
공유하기
글자 크기 조정

시민이 1일 인천 계양구 홈플러스 계산점에서 발길을 돌리고 있다. 홈플러스는 이날 인천 계산점을 포함해 경기 안산 고잔점, 충남 천안 신방점, 대구 동촌점 등 점포 5곳의 영업을 중단했다.

연합뉴스

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
‘미결제’ 초등생, 모자이크로 ‘박제’했다가…가게 주인 벌금형
“조폭보다 무섭다”…‘자해 소동에 인분까지’ 화성교도소 교도관의 겨울나기
李대통령, 연일 ‘부동산’ 고강도 메시지…“투기에 나라 망해”
막걸리병 담근 어묵탕?…‘태백산 눈축제’ 노점 위생 논란
[단독] 신천지, 민주당 대선 경선 때 ‘반명 후보’ 접근 정황
폐가서 30대 남성 추정 백골 시신 발견…경찰 수사
정책 조이고 금리 오르고… 가위눌리는 부동산 영끌족
“우는 게 내 모습 같아”… 中 청년 공감 얻은 ‘불량 인형’
국민일보 신문구독