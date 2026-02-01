시사 전체기사 [포토] 줄줄이 문 닫는 홈플러스 입력:2026-02-01 21:10 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 시민이 1일 인천 계양구 홈플러스 계산점에서 발길을 돌리고 있다. 홈플러스는 이날 인천 계산점을 포함해 경기 안산 고잔점, 충남 천안 신방점, 대구 동촌점 등 점포 5곳의 영업을 중단했다.연합뉴스 GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 1 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 이 대통령의 작심 비판, “짐승은 사람 만들든지 격리해야” 2 이 대통령 “설탕부담금 토론하자…증세 프레임은 사양” 3 “한국인 건들면 패가망신” X에 올린 이 대통령의 경고 4 “부동산 정상화, 5천피보다 쉽다” 李에…국힘 “왜 못했나” 맹비난 5 이 대통령 지지율 60%…민주 44%·국힘 25%[한국갤럽] 해당분야별 기사 더보기 1 천정부지 솟더니…국제 금값 10%·은값 30% ‘폭락’ 2 “삼성전자 23만원, SK하이닉스 130만원 갑니다” 3 이창용 “환율 1480원까지 뛴 이유, 정말 모르겠다” 4 치솟는 금값에 ‘중국산 가짜금’까지…귀금속 거리 긴장 5 “40배 수익, 놀라울 따름”… 전원주 주식투자 재조명 해당분야별 기사 더보기 1 유명 가수 겸 제작자 신씨, ‘美원정도박’ 의혹…54억 대출까지 2 금 10억과 사라진 금은방 직원…경찰 추적 중 3 ‘미결제’ 초등생, 모자이크로 ‘박제’했다가…가게 주인 벌금형 4 “조폭보다 무섭다”…‘자해 소동에 인분까지’ 화성교도소 교도관의 겨울나기 5 강남 지하철역 화장실서 발견된 뱀…알고보니 멸종위기종 해당분야별 기사 더보기 1 인니 아체주서 혼외 성관계 남녀 ‘채찍 140대’ 역대 최고형 2 인니 산사태 사망자 70명으로 늘어…해병대원 23명 모두 숨져 3 “인간들이 우리 대화를 캡처한다”…AI들의 SNS 화제 4 “누군가 아빠, 아이의 엄마…붙잡힌 이들 위해 기도해 주세요” 5 “인스타·틱톡·페북·유튜브… 애들은 사용 금지 !” 해당분야별 기사 더보기 1 ‘나홀로집에’ 케빈 엄마역 캐서린 오하라 별세 2 ‘아바타 3’ 기대에 못 미친 흥행, 왜… 전문가 분석 보니 3 크리스틴 스튜어트·이희준·류현경… 배우 출신 감독들 활약 4 일반인 예능 발목 잡는 사생활 논란… ‘검증 부실’ 도마 위 5 “학폭 인정 못해”… 키움 박준현 행정 소송 제기 해당분야별 기사 더보기 1 스타벅스 가습기 화재 우려에…자발적리콜 선제 조치 2 2030 젊은층 췌장암 원인은 ‘이것’…방치했다간 위험 2배 3 연극 ‘센과 치히로~’, 지브리 애니 중 몇 번째 무대화? 4 뮤지컬 데뷔 20년 김지우… 대극장 주연 배우로 우뚝 5 정명훈·임윤찬으로 문 연 평택아트센터… 경기 서남부 공연 중심지로 도약 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 ‘미결제’ 초등생, 모자이크로 ‘박제’했다가…가게 주인 벌금형 “조폭보다 무섭다”…‘자해 소동에 인분까지’ 화성교도소 교도관의 겨울나기 李대통령, 연일 ‘부동산’ 고강도 메시지…“투기에 나라 망해” 막걸리병 담근 어묵탕?…‘태백산 눈축제’ 노점 위생 논란 [단독] 신천지, 민주당 대선 경선 때 ‘반명 후보’ 접근 정황 폐가서 30대 남성 추정 백골 시신 발견…경찰 수사 정책 조이고 금리 오르고… 가위눌리는 부동산 영끌족 “우는 게 내 모습 같아”… 中 청년 공감 얻은 ‘불량 인형’ 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요